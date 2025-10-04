تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا/ ۴ کودک کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای بی سی نیوز»، مقامات آمریکا اعلام کردند که ۲ بچه ۴ و ۱۳ ساله پس از تیراندازی مرگبار در یک توقفگاه خودروها در نزدیکی «انگلتون» در ایالت تگزاس جان خود را از دست دادند.

در این تیراندازی همچنین ۲ کودک دیگر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

به گفته کلانتر شهرستان برازوریا، ماموران پس از دریافت گزارش تیراندازی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته دفتر این کلانتر، ۲ کودک دیگر، ۸ و ۹ ساله بوده در شرایط بحرانی به بیمارستان منتقل شدند.

تا کنون ضارب بازداشت نشده و از علت وقوع این حادثه نیز گزارشی منتشر نشده است.