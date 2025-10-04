  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا/ ۴ کودک کشته و زخمی شدند

تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا/ ۴ کودک کشته و زخمی شدند

در حادثه تیراندازی نزدیک «انگلتون» در ایالت تگزاس آمریکا، ۲ کودک کشته و ۲ کودک هم به شدت زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای بی سی نیوز»، مقامات آمریکا اعلام کردند که ۲ بچه ۴ و ۱۳ ساله پس از تیراندازی مرگبار در یک توقفگاه خودروها در نزدیکی «انگلتون» در ایالت تگزاس جان خود را از دست دادند.

در این تیراندازی همچنین ۲ کودک دیگر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

به گفته کلانتر شهرستان برازوریا، ماموران پس از دریافت گزارش تیراندازی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته دفتر این کلانتر، ۲ کودک دیگر، ۸ و ۹ ساله بوده در شرایط بحرانی به بیمارستان منتقل شدند.

تا کنون ضارب بازداشت نشده و از علت وقوع این حادثه نیز گزارشی منتشر نشده است.

کد خبر 6611582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها