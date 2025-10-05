تیراندازی به سوی جمعیت در آلاباما آمریکا؛ ۲ نفر کشته و ۱۲ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، پلیس آمریکا اعلام کرد که افراد مسلح رقیب در یک منطقه شلوغ تفریحی شبانه در مرکز شهر آلاباما در مرکز این ایالت، شروع به تیراندازی به یکدیگر کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، تیراندازی مذکور به کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 12 تن منجر شد.

جیمز گرابویز، رئیس پلیس مونتگومری در این خصوص گفت که 3 نفر از مجروحان با جراحات شدید در بیمارستان بستری شدند.

گرابویز گفت که بازرسان در حال بررسی شواهد و بازجویی از مظنونان احتمالی هستند، اگرچه احدی تا کنون متهم نشده است.