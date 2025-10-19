تیراندازی در خوابگاه دانشگاه اوکلاهاما در آمریکا؛ چندین نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، مقامات آمریکائی اعلام کردند که در حادثه تیراندازی امروز یکشنبه در خوابگاه دانشگاه ایالتی اوکلاهاما (OSU) چندین نفر زخمی شدند.

اداره پلیس اوکلاهاما OSU در این خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران حدود ساعت ۳:۴۰ بامداد به گزارش‌های تیراندازی در خوابگاه Carreker East واکنش نشان دادند.

مایکل بکنر، رئیس پلیس OSU، گفت که چندین زخمی در این حادثه وجود دارد.

به گفته پلیس، همه قربانیان در بیمارستان‌های اوکلاهاما سیتی و تولسا تحت درمان هستند.

به گفته پلیس، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که تیراندازی پس از یک مهمانی بزرگ و خصوصی در مکانی خارج از پردیس دانشگاه رخ داد و شرکت‌کنندگان مهمانی را ترک کرده و به خوابگاه بازگشتند، جایی که تیراندازی در آنجا رخ داد.