تیراندازی مرگبار در رستورانی در کارولینای شمالی با ۱۱ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، در پی وقوع تیراندازی در رستورانی واقع در کنار رودخانه در کارولینای شمالی، دست کم سه نفر کشته شدند.

به گفته مقامات، در این حادثه همچنین هشت نفر نیز زخمی شده‌اند.

چیان کِچوم، سخنگوی شهرداری شهر «ساوت‌پورت» گفت که فردی مسلح پس از خروج از قایق و ورود به رستوران، اقدام به تیراندازی کرد و سپس با قایق از محل حادثه گریخت.

به گفته وی، پلیس در حال بازجویی از یک مظنون است. مقامات اطلاعات دیگری درباره قربانیان یا انگیزه احتمالی این تیراندازی ارائه نکرده‌اند.