تیراندازی در دفتر مهاجرت در دالاس آمریکا؛ ۳ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رسانه‌های محلی گزارش دادند که امروز چهارشنبه در تیراندازی در یک دفتر فدرال مهاجرت در دالاس آمریکا، ۳ نفر زخمی شدند.

پلیس آمریکا حدود ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت محلی به این مرکز در شمال غربی دالاس اعزام شد.

کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی آمریکا در پستی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که چندین نفر زخمی و کشته شده‌اند و تیرانداز بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده است.

شبکه محلی WFAA وابسته به ABC به نقل از منابع گزارش داد که جسد تیرانداز روی پشت بام یک ساختمان در همان نزدیکی پیدا شده است.

برخی از گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که زخمی‌های این حادثه در وضعیت وخیمی قرار دارند.