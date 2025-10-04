به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به موافقت مشروط این جنبش با طرح آتش‌بس پیشنهادی گفت: موارد مطرح‌شده در بیانیه حماس نشان می‌دهد این تصمیم پس از مشورت با نخبگان منطقه و دوستان حماس در سطح جهان اتخاذ شده است.

وی افزود: ترامپ مدعی صلح است؛ ما گفتیم خوب است، اما باید جزئیات آن بررسی شود. بر همین اساس، با میانجی‌گری قطر و مصر به سراغ این طرح رفتیم.

قدومی تصریح کرد: در این بیانیه تأکید شده که جنگ باید متوقف شود، نیروهای خارجی از غزه خارج شوند، کمک‌های بشردوستانه وارد منطقه گردد و بازسازی غزه در دستور کار قرار گیرد. این بیانیه در مقطع کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم شرکای ما در جهان کمک کنند تا این روند به نتیجه‌ای مثبت و به نفع مردم غزه منجر شود.

نماینده جنبش حماس با اشاره به حمایت افکار عمومی جهان از مقاومت گفت: امروز ۶۰ درصد دانشجویان آمریکایی به نفع حماس و علیه اسرائیل رأی داده‌اند. همچنین ناوگان «الصمود» برای کمک به مردم غزه وارد عمل شده است که می‌توان آن را نتیجه کشتار زنان و کودکان دانست؛ امروز جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده است.

قدومی تأکید کرد: امروز ملت‌های ایران، لبنان، تونس، عراق و دیگر کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اسرائیل تنها دشمن فلسطین نیست، بلکه دشمن همه ملت‌های منطقه است و امنیت جهان اسلام را تهدید می‌کند.

در طرح ترامپ، موضوع کوچاندن اجباری فلسطینیان متوقف شد

وی در پایان افزود: در طرح ترامپ، موضوع کوچاندن اجباری فلسطینیان متوقف شد و همچنین پذیرش مقاومت و مردم غزه به‌عنوان بخشی از این طرح مورد تأکید قرار گرفت.

قدومی درباره تضمین اجرای طرح گفت: در جریان مذاکرات اسرائیل در دوحه به ما حمله کرد. بحث تضمین بر عهده آمریکا و اسرائیل است. به هیچ عنوان به رژیم صهیونیستی اعتماد نخواهیم کرد؛ نتانیاهو فقط به دنبال منافع خودش است و حتی به فکر ملت خودش هم نیست. هیچ‌کس در جهان به اسرائیل اعتماد ندارد.

وی افزود: ما ضمانت داریم؛ ترامپ می‌گوید من می‌توانم جنگ را در منطقه تمام کنم. مذاکرات جزو این پروسه طرح است. ما دنبال تحقق آرامش مردم‌مان هستیم و آن‌ها نیاز به زندگی کرامت‌مند مانند بقیه مردم دنیا دارند.

خالد قدومی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای پایبندی رژیم صهیونیستی به طرح وجود دارد، گفت: پاسخ این سؤال تنها بر عهده حماس نیست، بلکه مسئولیتی مشترک میان منطقه و جامعه جهانی است

وی اظهار داشت: ما در سطح مقاومت، با برگزاری مشورت‌های ملی، منطقه‌ای و میان جنبش‌های مقاومت، به این نتیجه رسیدیم که هر اقدام لازم از سوی مردم و نیروهای مقاومت انجام شده است و بر همین اساس موافقت خود را با طرح اعلام کردیم. اکنون باید دید سایر طرف‌ها چه مسئولیتی بر عهده دارند.

نماینده جنبش حماس افزود: فردا تیم‌های مذاکره‌کننده قطری، مصری، آمریکایی و اسرائیلی در قاهره دیدار خواهند داشت و باید از این نشست، خروجی مثبتی حاصل شود. حماس با این اقدام، یک فرصت تاریخی پیش روی جهانیان قرار داده است.

خالد قدومی در پاسخ به این سؤال که آیا جنگ در غزه پایان می‌یابد، گفت: این طرح شامل ۲۰ بند است که می‌توان آن را در دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به آتش‌بس مقطعی است که پس از عملیات طوفان الاقصی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ما ضروری شده است.

وی ادامه داد: دسته دوم به مسائل گسترده‌تر و فراتر از چارچوب یک جنبش مانند حماس مربوط می‌شود؛ موضوعاتی مانند پایان جنگ، صلح دائمی، مسائل سیاسی، سرنوشت قدس، یهودی‌سازی، وضعیت اسرا و مسائل زیربنایی مانند آب. این مرحله نیازمند بررسی و توافق ملی و منطقه‌ای است.

قدومی تأکید کرد: اکنون باید این موارد روی میز مذاکرات با ضمانت هشت کشور عربی، سازمان ملل، طرف سوم و حتی تضمین‌های آقای ترامپ مطرح شود تا خون‌ریزی متوقف و آتش‌بس برقرار گردد. این مسئله بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

خالد قدومی در ادامه با اشاره به مسئولیت کشورهای هشت‌گانه‌ای که با ترامپ دیدار داشتند، گفت: این کشورها مسئولیت بزرگی دارند و این‌طور نیست که تنها با پذیرش پیشنهاد و برگزاری دیدار، کار تمام شود. اکنون باید ما با تمام توان خود در منطقه این تفاهم را به مرحله اجرا برسانیم؛ این تفاهم شامل توقف نسل‌کشی، خروج و عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از نوار غزه، ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه و بازسازی غزه است. این مسئولیت مشترک است و دیدار محض هیچ فایده‌ای ندارد.

وی تأکید کرد: خروجی این دیدارها باید مثبت باشد و منجر به توقف جنگ و پایان نسل‌کشی اسرائیل شود.

آینده فرماندهان حماس و مقاومت در غزه

قدومی در پاسخ به این سؤال که فرماندهان حماس و مقاومت در غزه چه آینده‌ای خواهند داشت، گفت: پایداری و مقاومت دلیل اصلی پیروزی مردم ما در غزه است. امروز به دلیل مقاومت، نیروهای مسلح غزه، همراهی و صبر مردم و حمایت آنان از مدرسهٔ فکر مقاومت و جنبش حماس به سطح بین‌المللی رسیده‌ایم.

وی افزود: آینده غزه روشن خواهد بود. ما باید با عقل و قلب باز وارد مذاکرات شویم. اولویت ما بهبود وضعیت بحرانی مردم غزه و حل مسائل انسانی است و در کنار آن، دنبال راه‌حل‌های سیاسی پایدار برای جامعهٔ فلسطینی هستیم.

قدومی تصریح کرد: حماس همواره با هرگونه کوچ اجباری فلسطینیان مخالف بوده است. امروز نزدیک به ۹۰۰ هزار شهروند فلسطینی در غزه حضور دارند و شاهد بازگشت آوارگان از جنوب به شمال غزه هستیم، نه خروج آنان از خاک فلسطین. مردم ما ریشه‌دار و ثابت‌قدم‌اند و وظیفهٔ جامعهٔ منطقه‌ای و جهانی است که به این مردم که قربانی شده‌اند زندگی شرافتمندانه و با کرامت فراهم کند.