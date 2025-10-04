به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خانواده اسیران اسرائیلی با برگزاری تظاهراتی گسترده در تل آویو از کابینه نتانیاهو خواستند که جنگ در غزه را پایان داده و به توافق برای تبادل اسرا با جنبش حماس دست یابد.

این تظاهرات همزمان با آن صورت می گیرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت: با وجود فشار سنگین داخلی و خارجی برای توقف جنگ، همچنان بر تحقق کامل اهداف عملیات نظامی پافشاری می‌کند و از آزادسازی تمامی اسرا و رسیدن به سایر مقاصد جنگی دست نخواهد کشید.

وی تأکید کرد که عملیات ارتش این رژیم در عمق نوار غزه همچنان ادامه خواهد یافت.

نخست وزیر رژیم اسرائیل مدعی شد که هدف این عملیات بازگرداندن تمام اسیران، اعم از افراد زنده و اجساد کشته‌ها است.