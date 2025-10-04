به گزارش خبرگزاری مهر، یک فرمانده میدانی گروهانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتوگو با المیادین به رژیم صهیونیستی هشدار داد: دشمن ممکن است بتواند پیشروی کند، اما هزینههای ماندنش را آن جنایتکار ایال زامیر [رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل] بهخوبی میداند.
این فرمانده میدانی افزود:ما در شهر غزه وارد یک نبرد بسیار پیچیده شدهایم.
وی افزود: دشمن از مبارزات گذشته بیشترین بهره را میبرد تا تلفات خود را کاهش دهد.
این فرمانده ادامه داد: ما مبارزان دلیری داریم؛ آنها سرمایه ی اصلی ما هستند و با آنها در برابر دشمن میجنگیم و از هر پیشروی او با سلاحهای مناسب، فرصتی برای ضربه زدن میسازیم.
وی با اشاره به عملیاتهای گذشته گفت: خدا به ما توفیق داده در عملیاتهای بسیاری عملکردی قهرمانانه داشته باشیم و دشمن همچون همیشه، درباره خساراتی که متحمل شده، دروغ و گمراهی پخش میکند.
این فرمانده میدانی همچنین درباره آمادگی این گروهانها اظهار داشت: گرههای رزمی مستقر در محورها برای پیشروی در شهر غزه آماده و در حالت آمادگیاند و تمرینات مداومی انجام میدهند تا از آسیبدیدگی در برابر خودروهای انفجاری دشمن جلوگیری کنند.
وی افزود: دشمن با استفاده از سامانههای غیرسرنشین (پهپادها و خودروهای از راه دور) بهصورت کند و محتاطانه پیش میآید تا گرههای رزمی را کشف و هدف قرار دهد؛ ما به این مسئله واقفیم و بارها فرصتهای حمله را از آن گرفتهایم.
این فرمانده در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: پیشروی دشمن به سمت قلب شهر غزه زیر نظر رزمندگان ماست؛ تاکتیکهای ما متمرکز بر اهداف ارزشمند و وارد آوردن بیشترین تلفات انسانی به صفوف دشمن است.
وی خطاب به نیروهای دشمن گفت: ما به سربازان دشمن میگوییم: ما از شما دور نیستیم و هر زمان که اراده کنیم، چهره ما را خواهید دید؛ چون ما درگیرِ نبرد فرسایشی سخت و پیچیدهای هستیم و گامهایمان را خوب میشناسیم.
این فرمانده مقاومت پیام خود را خطاب به مردم غزه بیان کرد و گفت: پیام ما به مردممان این است که ما درد و رنج هایتان را درک میکنیم و همواره تلاش میکنیم این تجاوز را برای دشمن پرهزینه سازیم و فرق سر هریک از ملت فلسطین را می بوسیم.
فرمانده مذکور در پایان اعلام کرد: به ملت خود می گوییم که به زودی صبر همه ما برای غزه عزت و یک روز جدیدی را رقم خواهد زد.
