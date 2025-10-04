  1. بین الملل
فرمانده میدانی مقاومت: دشمن هزینه پیشروی در غزه را سنگین پرداخت می‌کند

یک فرمانده میدانی گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد که مقاومت در داخل شهر غزه درگیر «نبردی بسیار پیچیده» است و نیروها با تاکتیک‌های خاصی مانع پیشروی ساده دشمن می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فرمانده میدانی گروهان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت‌وگو با المیادین به رژیم صهیونیستی هشدار داد: دشمن ممکن است بتواند پیشروی کند، اما هزینه‌های ماندنش را آن جنایتکار ایال زامیر [رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل] به‌خوبی می‌داند.

این فرمانده میدانی افزود:ما در شهر غزه وارد یک نبرد بسیار پیچیده شده‌ایم.

وی افزود: دشمن از مبارزات گذشته بیشترین بهره را می‌برد تا تلفات خود را کاهش دهد.

این فرمانده ادامه داد: ما مبارزان دلیری داریم؛ آنها سرمایه ی اصلی ما هستند و با آنها در برابر دشمن می‌جنگیم و از هر پیشروی او با سلاح‌های مناسب، فرصتی برای ضربه زدن می‌سازیم.

وی با اشاره به عملیات‌های گذشته گفت: خدا به ما توفیق داده در عملیات‌های بسیاری عملکردی قهرمانانه داشته باشیم و دشمن همچون همیشه، درباره خساراتی که متحمل شده، دروغ و گمراهی پخش می‌کند.

این فرمانده میدانی همچنین درباره آمادگی این گروهان‌ها اظهار داشت: گره‌های رزمی مستقر در محورها برای پیشروی در شهر غزه آماده و در حالت آمادگی‌اند و تمرینات مداومی انجام می‌دهند تا از آسیب‌دیدگی در برابر خودروهای انفجاری دشمن جلوگیری کنند.

وی افزود: دشمن با استفاده از سامانه‌های غیرسرنشین (پهپادها و خودروهای از راه دور) به‌صورت کند و محتاطانه پیش می‌آید تا گره‌های رزمی را کشف و هدف قرار دهد؛ ما به این مسئله واقفیم و بارها فرصت‌های حمله را از آن گرفته‌ایم.

این فرمانده در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: پیشروی دشمن به سمت قلب شهر غزه زیر نظر رزمندگان ماست؛ تاکتیک‌های ما متمرکز بر اهداف ارزشمند و وارد آوردن بیشترین تلفات انسانی به صفوف دشمن است.

وی خطاب به نیروهای دشمن گفت: ما به سربازان دشمن می‌گوییم: ما از شما دور نیستیم و هر زمان که اراده کنیم، چهره ما را خواهید دید؛ چون ما درگیرِ نبرد فرسایشی سخت و پیچیده‌ای هستیم و گام‌هایمان را خوب می‌شناسیم.

این فرمانده مقاومت پیام خود را خطاب به مردم غزه بیان کرد و گفت: پیام ما به مردم‌مان این است که ما درد و رنج هایتان را درک می‌کنیم و همواره تلاش می‌کنیم این تجاوز را برای دشمن پرهزینه سازیم و فرق سر هریک از ملت فلسطین را می بوسیم.

فرمانده مذکور در پایان اعلام کرد: به ملت خود می گوییم که به زودی صبر همه ما برای غزه عزت و یک روز جدیدی را رقم خواهد زد.

