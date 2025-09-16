به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران در مراسم پاسداشت ۲۵ نفر از شهدای خاندان شریف و مجاهد حَرب که به همت دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین در تهران برگزار شد، گفت: ایرانیان فقط حامیان فلسطین نیستند بلکه شرکای ما هستند. شهید به معنای کسی است که حاضر است. یکی از اسامی خدا شهید است؛ این معنا است که از علم شهید چیزی پنهان نیست و در لغت شهید به معنای زنده است که در قرآن نیز آمده است. در سنت پیامبر نیز استفاده واژه فوت شدن برای شهید خودداری کرده است. شهدا زنده هستند و روزی دارند.

وی ادامه داد: شهدا در برابر خداوند گواهی می‌دهند که خونشان را برای قبله اول مسلمانان و در راه مقدسات نثار کرده‌اند. حالا رژیم صهیونیستی از سوی همه امت‌ها تحت فشار هستند و رهبران رژیم صهیونیستی نمی‌توانند به راحتی در کشورها سفر کنند.

نماینده جنبش حماس در ایران همچنین بیان کرد: در غزه خانواده‌هایی داریم که ۷۰ شهید دادند؛ کسی مانند شهدا دانا نیست و حقیقت دشمن را نمی‌شناسد. شهدا برای ما مدرسه فکر هستند؛ پیامبر فرموده بودند که راه جهنم آسان است اما راه بهشت مسیری دارد که به خداوند وام می‌دهیم و این همان شهادت است و پاداش آن را از خدا دریافت می‌کنیم.

نماینده جنبش حماس در ایران در پایان گفت: پروفسور حرب یک شهید والا مقام در غزه بودند و راه او ادامه دارد.