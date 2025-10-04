بازداشت ۵۰۰ معترض حامی فلسطین در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، پلیس انگلیس اعلام کرد که شمار بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات علیه تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت فعالیت سازمان «العمل من أجل فلسطین» (اقدام برای فلسطین) به ۴۹۳ نفر افزایش یافته است.

اعتراضات جنبش اقدام برای فلسطین در لندن ساعاتی پیش در حمایت از مردم مظلوم غزه و به منظور اعلام انزجار از ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست در این باریکه، آغاز شد.

پلیس لندن نیز در حمایت از صهیونیست‌های اشغالگر به مقابله با مردم معترض و تظاهرکنندگان پرداخت.

بر اساس تصاویر منتشره از سوی شبکه روسیا الیوم، سالخوردگان نیز به دلیل حمایت از مردم مظلوم غزه در میان بازداشت شدگان قرار دارند.

تصاویر ارسالی این شبکه نشان می دهد که حین بازداشت یک فرد سالخورده از سوی پلیس، وی توسط مردم مورد تشویق قرار می‌گیرد.

ادامه اعتراض مردم اسپانیا در حمایت از فلسطین

در همین حال، هزاران نفر از مردم اسپانیا در شهر مادرید، پایتخت این کشور با برگزاری تظاهرات گسترده، همبستگی خود را با ملت فلسطین اعلام کرده و خواستار پایان فوری جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه شدند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی علیه کشتار غیرنظامیان در غزه، از دولت‌های اروپایی خواستند تا برای توقف تجاوزات رژیم اسرائیل اقدام عملی انجام دهند.