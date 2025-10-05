مذاکرات با موشک؛ تشدید کمربند آتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، منابع فلسطینی از حمله گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه حی التفاح واقع در شرق شهر غزه همزمان با حملات توپخانه‌ای به منطقه تل الهوا در جنوب این شهر خبر دادند که از صبح امروز تاکنون تشدید شده است.

در بمباران محله التفاح در شرق غزه، یک نوزاد دختر کمتر از سه‌ماهه به همراه شماری از اعضای خانواده «عبدالعال» در پی بمباران خونین به شهادت رسید. همچنین گزارش‌ها حاکی است که نوزاد دیگری در جریان حملات به خانه‌های مسکونی در شهر غزه زخمی شده است.

در همین رابطه، رژیم صهیونیستی دانشگاه الازهر در مصر را به شدت بمباران کرده و آن را با خاک یکسان کرد.

ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین کمربند گسترده آتش در خیابان الجلا در شهر غزه به راه انداخت تا همچنان برخلاف مفاد آتش بس ترامپ، مردم را به کوچ اجباری از این منطقه مجبور کند.

در اردوگاه المغازی واقع در مرکز نوار غزه نیز حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بی‌پناه ادامه دارد

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از حملات هوایی را به شرق خان‌یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند. همزمان، توپخانه ارتش اشغالگر اردوگاه‌های النصیرات و البریج در مرکز غزه را چندین بار گلوله‌باران کرد.

در محله الصبره در جنوب شهر غزه، حملات هوایی و توپخانه‌ای به خانه‌های مسکونی منجر به زخمی شدن چندین نفر شد. همچنین ساختمان‌های متعلق به خانواده‌های «اللوح» و «ابو شعبان» در نزدیکی تقاطع الطیران هدف حمله قرار گرفتند که در پی آن شماری از غیرنظامیان دچار جراحت شدند.

شاهدان عینی از تیراندازی سنگین خودروهای زرهی صهیونیست‌ها در خیابان‌های الجلاء و النفق خبر دادند، در حالی که توپخانه ارتش اشغالگر به صورت همزمان شمال اردوگاه النصیرات را زیر آتش گرفت.

جنگنده‌های اسرائیلی اردوگاه المغازی در مرکز غزه را نیز بمباران کردند. هنوز از تعداد دقیق شهدای احتمالی این حملات آماری منتشر نشده است.