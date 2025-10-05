به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «لاکپشت و حلزون» به نویسندگی محسن رضایی، کارگردانی رضا حماسی و تهیهکنندگی مشترک رضا حماسی و هوشنگ نورالهی از ساعت ۲۰ سه شنبه ۱۵ مهر به طور اختصاصی در بخش «سینما آنلاین» فیلم نت اکران آنلاین می شود.
«لاکپشت و حلزون» روایتی سینمایی و چندلایه از فقدان، میل به رهایی و کشاکشهای خاموشیست که میان سکوت یک کودک و جهان پُرتنش بزرگترها جریان دارد.
در خلاصه داستان این فیلم در ژانر کودک و نوجوان آمده است: پدرام، پسر ۱۰ سالهایست که با مادرش افسانه زندگی میکند و با تصمیم او برای ازدواج مخالفت دارد. در اوج این کشمکش، آشنایی پدرام با مردی غریبه باعث شکلگیری رابطهای پنهانی و رازآلود میان آنها میشود.
علی مصفا، لیلا زارع، سام نوری، مهران نائل و البرز کروبه (بازیگر کودک) گروه بازیگران اصلی این پروژه را تشکیل میدهند و پانتهآ مهدینیا، محمد نریمانی، حمید خردمندی، زهره حجازی و علی رستگاری دیگر بازیگران فیلم سینمایی «لاکپشت و حلزون» هستند.
«لاکپشت و حلزون» پیش از این در چندین رویداد معتبر جهانی حضور داشته و نامزدی بهترین فیلم در بیستمین جشنواره داکای بنگلادش، چهاردهمین جشنواره صوفیه منار در بلغارستان، بخش کودک و نوجوان جشنواره آسیاپسفیک، جشنواره پونه هندوستان، جشنواره متا امارات و دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان ICFF هند و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلمهای اول کلاستر سوئیس را در کارنامه دارد.
برخی عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: رضا حماسی، تهیهکنندگان: هوشنگ نورالهی و رضا حماسی، نویسنده: محسن رضایی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند.
