به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در همایش ملی روستا و عشایر در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما گفت: امروز از روستا و روستایی صحبت میکنیم. رئیس جمهور محترم در این خصوص اقدام خوبی را انجام داد زیرا سطح مدیریت روستا را به معاونت رئیس جمهوری ارتقا داد که این کار هم خوب است.
وی افزود: این حرکت رئیس جمهور که از آرزوهای دیرینه ما بود و میتواند منجر به ایجاد اتفاقات خوب در سطح روستاها شود.
تاجگردون تاکید کرد: همه ما از روستاها هستیم و نباید فراموش کنیم که از کجا آمدیم. در عین حال ریشه اقتصاد در روستا است، چون بستر توسعه را میتواند ایجاد کند، البته نه آنکه روستا باید غالب باشد بلکه باید از آنجا زیر ساخت شکل بگیرد، زیرا پایه ساختار توسعه از آنجا به وجود میآید.
تاجگردون گفت: اگر ریشه خوب کار نکند، قطعاً شاخ و برگ آن ضعیف خواهد شد. روستا حاشیه شهر نیست و تا زمانی که این نگاه از ذهن بسیاری از ما پاک نشود، روستا شکل واقعی خود را پیدا نخواهد کرد. وقتی یک جوان از روستا به شهر مهاجرت میکند، در واقع یک سرمایه از بین میرود و اگر همان جوان در روستا بماند و کار کند، یعنی یک سرمایه حفظ شده است. بنابراین نباید به روستا و جوان روستایی با نگاه حاشیهای نگریست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز عرصه مدیریت کشور و جهان عرصهای دیجیتال و هوشمندانه است و ما باید عدالت دیجیتال را در روستاها محقق کنیم تا روستاییان بتوانند از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی در تولید، توزیع و بازار بهره بگیرند.
وی ادامه داد: امروز روستایی تولید میکند اما بازار در اختیار او نیست. در حالیکه تولیدکنندهای در آن سوی دنیا میتواند با استفاده از امکانات دیجیتال، کالای خود را به دورترین نقاط جهان بفرستد، ما هنوز در روستاهایمان حاکمیت دیجیتال نداریم. اگر این خلأ برطرف نشود، فاصله ما با رشد جهانی روزبهروز بیشتر خواهد شد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش جمعیت روستایی پدیدهای است که نباید از آن ترسید، بلکه باید از آن فرصت ساخت. در برنامههای توسعه روستایی باید نگاه نو ایجاد شود و با همکاری مجلس و دولت، ساختار عدالت دیجیتال و رشد متوازن در روستاها شکل گیرد. یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه مدیریت روستایی، نبود نظام تشویقی و مسیر رشد برای دهیاران است. نمیتوان همه را استخدام کرد، اما میتوان با ایجاد مکانیزم تشویقی قوی، زمینه ارتقای دهیاران کارآمد را فراهم ساخت. دهیار باید بداند اگر خوب کار کند میتواند به بخشدار و سپس به فرماندار ارتقا یابد.
مسیر اصلاح امور در روستاها تصمیم، شجاعت و از خودگذشتگی میخواهد
تاجگردون گفت: شورای روستاها از نظر سلامت، تعهد و بینش جلوتر از شوراهای شهر هستند و باید با برنامهریزی دقیق و مکانیزمهای تشویقی مناسب، جایگاه آنها را تقویت کرد. امروز در بسیاری از روستاها افرادی در حال فعالیت هستند که نه مسئولیتپذیرند و نه پاسخگو هستند و این موجب شده نظارت بر منابع مالی دشوار شود. در حالی که آنچه ما نیاز داریم، سازمان جدید نیست بلکه پاسخگویی و نظارت مؤثر بر نهادهای موجود است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید هویت نهادهای فعال در روستا را تقویت کرد تا هم مجری پاسخگو باشد و هم نهاد ناظر امکان ارزیابی واقعی داشته باشد. بدون این ساختار، منابع به درستی مصرف نخواهد شد. مسیر اصلاح امور در روستاها نیاز به قانون جدید ندارد بلکه تصمیم، شجاعت و از خودگذشتگی میخواهد. با تغییر مکانیزمهای درونی دولت و حذف سفارشها و رفتارهای سیاسی، میتوان مسیر رشد و مدیریت شایسته در روستا را هموار کرد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون بودجه مجلس تاکنون چندین جلسه با معاون توسعه رئیسجمهور داشته و آمادگی کامل دارد تا از هر تصمیم درست در جهت توسعه روستاها حمایت کند. توسعه روستا در گرو انسان، مدیریت، ساختار و برنامهریزی صحیح است. اگر ریشه این ساختارها تقویت شود، رشد پایدار به دنبال خواهد داشت. در عصر دیجیتال، بدون بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نو، امکان رقابت با جهان وجود ندارد و اگر روستاها از این روند عقب بمانند، رشد آنها متوقف خواهد شد.
تاجگردون در پایان گفت: امیدوارم با تصمیمات درست و همکاری مجلس و دولت، شاهد تحولی واقعی در توسعه روستاها باشیم. ما نمایندگان مجلس در کنار دولت هستیم، زیرا ریشه ما نیز از همان جایی است که مردم روستا زندگی میکنند.
شایان ذکر است، همایش«رویشی نو برای فردای روستا برای ایران» به مناسبت ۱۵ مهر روز روستا و عشایر و با همت معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما امروز و فردا با حضور نمایندگان اقوام مختلف از سراسر کشور برگزار میشود.
همچنین در حاشیه این همایش غرفه های متعددی به نمایندگی از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی برپا شده است و شرکت کنندگان با پوشیدن لباسهای سنتی و اجرای سرودهای سنتی و میهنی را در پاسداشت از آداب و آیین سنتی و اتحاد اقوام ایرانی را به نمایش گذاشتند.
نظر شما