به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بانکیپورفرد عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با انتقاد شدید از عملکرد مسئولان استانی و وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: وقتی وضعیت اصفهان را با استانهای دیگر مقایسه میکنیم واقعاً خجالت میکشیم؛ در قم ۶۶ درصد متقاضیان قانون جوانی جمعیت زمین گرفتهاند، در یزد هم وضعیت عالی است اما در اصفهان فقط ۱۳ درصد تخصیص داشتهایم که حتی از میانگین کشوری ۱۷ درصد هم پایینتر است.
وی با ارائه آماری افزود: از حدود ۳۸ هزار متقاضی ثبتنامشده در استان اصفهان، تاکنون تنها حدود پنج هزار نفر تخصیص گرفتند. اگر تا پایان سال به ۱۲ یا ۱۳ هزار نفر برسانیم، تازه به میانگین کشوری میرسیم.
اولویت باید با خانوادههای چهار فرزندی و شهروندان بومی باشد
بانکیپورفرد با تأکید بر لزوم اولویتدهی به شهروندان بومی گفت: ما در اصفهان معتقدیم اولویت باید با فرزندان واقعی این شهر و استان باشد. مخالف مهاجرپذیری بیش از حد هستیم؛ متأسفانه در بسیاری موارد زمین به افراد غیربومی داده شده در حالی که بچههای اصفهان در نوبت ماندند.
این نماینده مجلس همچنین به تفاوت میان تخصیص روی کاغذ و تحویل واقعی اشاره کرد و افزود: متولیان راه و شهرسازی استان فقط عدد تخصیص را اعلام میکنند اما عدد تحویل خانه را نمیگویند. خیلیها تخصیص گرفتهاند ولی هنوز زمین یا خانهای تحویل نگرفتهاند؛ این موضوع شفاف شود.
وی وضعیت خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر را نامطلوب دانست و گفت: از حدود ۸۸۰۰ متقاضی چهار فرزندی در استان، فقط ۱۶۰۰ نفر تخصیص گرفتند. این خانوادهها با محدودیت زمانی قانون مواجه هستند و اگر سال آینده قانون تمدید نشود، دچار مشکل جدی قانونی میشوند. درخواست اکید ما این است که اولویت فوری با خانوادههای چهار فرزندی و بیشتر باشد تا تا پایان سال تکلیفشان مشخص شود.
بانکیپورفرد با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم قرار است ۰.۲ درصد به اراضی مسکونی کشور اضافه شود و آقای قالیباف هم این را جزو سه اولویت اصلی مجلس اعلام کردند. ما مطالبه جدی داریم که این ۰.۲ درصد ملی در استان اصفهان هم بهطور کامل اجرا شود.
وی ابراز کرد: اگر این اتفاق بیفتد نهتنها مشکل قانون جوانی جمعیت که نیاز ایثارگران و بسیاری از طرحهای دیگر مسکن در استان بهطور کامل حل خواهد شد.
