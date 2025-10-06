بازدید رایگان از پنج موزه به مناسبت هفته تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران، علی طلوعی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: تهران بهدلیل برخورداری از بیشترین تعداد موزههای تخصصی، بهعنوان «شهر موزهها» در کشور شناخته میشود و این اقدام با هدف جلب توجه شهروندان به نقش موزهها در بازشناسی هویت تاریخی و فرهنگی تهران برنامهریزی شده است.
وی افزود: موزهها صرفاً محل نگهداری آثار نیستند؛ بلکه مراکزی زنده برای گفتوگو میان گذشته و حالاند. حضور مردم در موزهها باعث تقویت حس تعلق خاطر، نشاط اجتماعی و هویت شهری میشود. از همینرو، هفته تهران فرصتی مغتنم است تا شهروندان با گنجینههای هنری و تاریخی شهر خود پیوندی عمیقتر برقرار کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در ادامه بیان کرد: در طول این هفته، موزهها تلاش خواهند کرد تا آثار مرتبط با تهران و هنرمندان تهرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و شهروندان جلوههای تازهای از تاریخ، هنر و فرهنگ پایتخت را تجربه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با حضور گسترده مردم در موزهها، گامی مؤثر در راستای ترویج فرهنگ موزهگردی و ارتقای جایگاه اجتماعی موزهها بهعنوان قلب تپندهی هویت شهری برداشته شود.
طلوعی پیش از این از برگزاری مجموعهای از نشستهای تخصصی در این هفته خبر داد و گفته بود: نخستین نشست با عنوان تاریخ تهران و دلایل انتخاب آن بهعنوان پایتخت، به بررسی ابعاد سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی این تصمیم تاریخی میپردازد. دومین نشست نیز با محور یافتههای باستانشناسی تهران به کاوشهای تپههای قیطریه و کشف تاریخی بانوی ملّوی اختصاص دارد.
به گفته مدیرکل میراثفرهنگی تهران، سومین و چهارمین نشست این هفته بهترتیب با موضوعات تاریخ صنعتیشدن تهران و معماری پایتخت از قاجار تا امروز برگزار خواهد شد. در کنار نشستهای علمی، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و گردشگری متنوع نیز برای عموم مردم تدارک دیده شده است.
نظر شما