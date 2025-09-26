به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ادیب‌زاده گفت: بازگشایی موزه در دوم مهرماه و با توجه به نزدیکی هفته تهران و هفته گردشگری برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی از پنجم تا بیستم مهرماه در موزه‌های استان تهران پیش‌بینی شده که موزه آبگینه نیز سهم مهمی در این رویدادها خواهد داشت.

معاون میراث فرهنگی استان تهران افزود: برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی از جمله برنامه‌های این ماه در موزه است.

ادیب زاده خاطرنشان کرد: موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین موزه‌های تخصصی کشور در حوزه سفالینه و شیشه‌های تاریخی، جایگاه ویژه‌ای در معرفی تاریخ هنر ایران دارد. آثار ارزشمند این موزه نه تنها برای پژوهشگران بلکه برای عموم بازدیدکنندگان جذاب و آموزنده است.

بر اساس اعلام معاونت میراث‌فرهنگی ساعت بازدید در نیمه دوم سال از شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح تا ۱۷ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ۹ صبح تا ۱۸ خواهد بود. این تغییر ساعت با هدف تسهیل حضور علاقه‌مندان و افزایش فرصت بازدید صورت گرفته است.

موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران در خیابان سی‌تیر، نرسیده به خیابان جمهوری قرار دارد و همه روزه به جز ایام تعطیل رسمی، آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی است. مسئولان موزه از علاقه‌مندان دعوت کرده‌اند تا با حضور در این مجموعه، از نزدیک با گنجینه‌ای ارزشمند از هنر و تاریخ ایران آشنا شوند.