۳۳ اثر هنرمندان صنایع دستی زنجان برای دریافت مهر اصالت ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش نادری در جلسه بررسی ارسال آثار هنرمندان به هشتمین دوره برنامه مهر اصالت ملی و بین‌المللی افزود: بر این اساس هنرمندان تا پایان مهرماه جاری فرصت دارند که مدارک و آثار خود را به معاونت صنایع‌دستی استان تحویل دهند.

وی اظهار داشت: آثار شرکت کنندگان در این رویداد بر اساس معیارهای طراحی خلاقانه و اصالت فرهنگی، کیفیت ساخت و دقت در اجرا، کاربردی بودن در زندگی معاصر، استفاده از مواد اولیه بومی و بسته‌بندی مناسب از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب تولیدات مرتبط با هشتمین دوره برنامه مهر اصالت ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان با اشاره به هفتمین دوره برنامه مهر اصالت ملی در سال ۱۴۰۲ یادآور شد: جلسه داوری از ۵۱ اثر صنعت‌گران صنایع‌ دستی استان زنجان برای داوری مهر اصالت ملی در شهر تبریز با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار شد که ۲۵ اثر صنعت‌گران استان زنجان موفق به دریافت مهر اصالت ملی صنایع‌دستی شد.

نادری افزود: ۲۵ اثر فاخر صنایع‌دستی استان شامل گیوه، ملیله، قلم‌تراش، چاقو، مس، صنایع چوبی، تولیدات چرم دست‌دوز و غیره موفق شدند در سال ۱۴۰۲ بعد از داوری، مهر اصالت تولید را به لحاظ کیفیت و اصالت در طراحی و حفظ ارزش‌های فرهنگی کسب کنند.

وی با بیان اینکه پس از گذشت این سال‌ها تاثیر رویداد مهر اصالت ملی در ارتقای کیفی صنایع‌ دستی استان مشهود است، اضافه کرد: ۱۲ اثر از این ۲۵ اثر صنعت‌گران، مختص آثار فاخر ملیله است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان ادامه داد: هنرمندان و صنعتگران رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خلاق، کارآفرین و نوآور در استان زنجان می‌توانند برای رقابت در هشتمین دوره برنامه مهر اصالت ملی و بین‌المللی (با توجه به برگزاری این مسابقه هر دو سال یک‌بار) آثار خود را آماده و برای دریافت فرم‌های مربوطه به لینک های اطلاع رسانی شده مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: دستورالعمل، برگه داوری، تقاضانامه و فرم شرکت در برنامه پس از مطالعه شرایط، ضوابط و دستورالعمل یادشده، فرم های تکمیل شده، تصاویر با کیفیت و فیلم (در یک حلقه cd) به همراه محصولات را در بسته بندی مناسب به کارشناس توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان واقع در بلوار کشاورز، جنب هلال احمر تحویل داده و رسید دریافت کنند.

نادری تاکید کرد: محصول ارائه شده تا پایان برنامه داوری در اختیار استان قرار خواهد داشت.