برخورد جدی پلیس با موتورسواران مزاحم در اطراف مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حمیدیفر، جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اعلام کرد: موتورسواری به خودی خود مشکلی ندارد، اما اگر موجب مزاحمت برای نوامیس مردم شود، قطعاً پلیس وظیفه دارد وارد عمل شود.
وی گفت: گشتهای پلیسی از گذشته در خیابانها، محلات و اطراف مدارس به صورت سواره و پیاده فعال هستند و در صورت شکایت شخصی، اقدامات ویژهای انجام میشود. اگر موتورسوار مزاحمت ایجاد کند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر موتورسواران در اطراف مدارس یا بازارها مزاحمتی ایجاد کنند، پلیس با آنان برخورد میکند، موتور توقیف و متخلف دستگیر خواهد شد.
