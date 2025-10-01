به گزارش خبرگزاری مهر، زمستان ۱۴۰۳، سن صدور گواهینامه موتورسیکلت در ایران به ۱۶ سال کاهش یافت. گواهینامه ۱۶ ساله‌ها برای موتورسیکلت‌های سبک تا ۱۲۵ سی‌سی اجرایی شده است. این تصمیم با هدف افزایش ایمنی نوجوانان، قانونمند کردن تردد موتورسیکلت‌سواران جوان و کاهش تخلفات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه اتخاذ شده است. هرچند اجرای این طرح تنها در تهران عملیاتی شده است و انتظار می‌رود اجرای این طرح در ماه‌های آینده در سایر شهرها نیز انجام بگیرد.

در این مطلب به پرسش‌های پرتکرار نوجوانان و خانواده‌ها درباره شرایط، محدودیت‌ها و روند دریافت گواهینامه موتور در ۱۶ سالگی پاسخ می‌دهیم.

آیا نوجوانان ۱۶ ساله می‌توانند موتورسواری قانونی کنند؟

بله. نوجوانان ۱۶ ساله می‌توانند با ثبت‌نام در آموزشگاه‌های مجاز، گذراندن دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون‌های آیین‌نامه و عملی، گواهینامه موتور دریافت کنند. البته این مجوز فقط برای موتورسیکلت‌های سبک و شهری صادر می‌شود و استفاده از موتورسیکلت‌های سنگین‌تر همچنان ممنوع است.

گواهینامه موتور در کدام شهرها صادر می‌شود؟

در حال حاضر صدور گواهینامه برای ۱۶ ساله‌ها تنها در تهران امکان‌پذیر است. آموزشگاه‌های سایر شهرها هنوز بخشنامه اجرایی را دریافت نکرده‌اند. زمان دقیق هنوز اعلام نشده است، اما با توجه به تأکید مقامات پلیس راهور انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، امکان ثبت‌نام برای ۱۶ ساله‌ها در سراسر کشور فراهم شود.

مدت اعتبار گواهینامه موتور ۱۶ ساله چقدر است؟

معمولاً گواهینامه‌های موتورسیکلت دارای اعتبار ۱۰ ساله هستند و پس از پایان اعتبار باید تمدید شوند. اما برای راندن موتورهای با حجم بالاتر، باید با داشتن ۱۸ سال تمام اقدام به دریافت گواهینامه جدید کرد.

نوجوانان ۱۶ ساله با چه نوع موتورسیکلت‌هایی می‌توانند رانندگی کنند؟

این گروه سنی فقط مجاز به استفاده از موتورسیکلت‌هایی با حجم سیلندر حداکثر ۱۲۵ سی‌سی هستند. موتورهایی مثل:

پرواز ۱۲۵

هوندا CG۱۲۵

KMA ۱۲۵ کبیر

هوندا کلیک ۱۲۵

یاماها ۱۲۵

سوزوکی ۱۲۵

این موتورها سبک، اقتصادی و مناسب تردد روزمره در مسیرهای شهری هستند.

آیا با گواهینامه ۱۶ ساله می‌توان موتور برقی هم سوار شد؟

بله. گواهینامه رده الف‌میم برای موتورسیکلت‌های برقی با توان حداکثر ۴ کیلووات صادر می‌شود.

چه شرایطی برای گرفتن گواهینامه موتور در ۱۶ سالگی وجود دارد؟

برای دریافت گواهینامه، نوجوانان باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱۶ سال تمام

گواهی سلامت جسمی و روانی از پزشک معتمد

شرکت در دوره‌های آموزشی آیین‌نامه و عملی

موفقیت در آزمون کتبی و عملی

آیا امکان ثبت‌نام گواهینامه یک‌روزه برای ۱۶ ساله‌ها وجود دارد؟

خیر، در حال حاضر ثبت نام گواهینامه موتور یک روزه برای این گروه فعال نیست و متقاضیان باید مراحل عادی آموزش و آزمون را طی کنند. احتمال دارد در آینده، پس از اجرای کامل مصوبه در سراسر کشور، این امکان فراهم شود.

مراحل ثبت‌نام و دریافت گواهینامه موتور برای ۱۶ ساله‌ها چگونه است؟

مراحل به صورت گام‌به‌گام عبارتند از:

مراجعه به آموزشگاه مجاز موتورسواری

تکمیل پرونده و انجام معاینه پزشکی

حضور در کلاس‌های آیین‌نامه

گذراندن کلاس‌های عملی

شرکت در آزمون کتبی آیین‌نامه

شرکت در آزمون عملی

صدور گواهینامه در صورت قبولی

چه محدودیت‌هایی برای نوجوانان ۱۶ ساله وجود دارد؟

رانندگی فقط با موتورسیکلت‌های سبک (حداکثر ۱۲۵ سی‌سی)

ممنوعیت استفاده در مسیرهای برون‌شهری با سرعت بالا

لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی مثل کلاه کاسکت استاندارد

آیا نوجوانان ۱۶ ساله می‌توانند با این گواهینامه در جاده‌های بین‌شهری تردد کنند؟

خیر. این گواهینامه فقط برای تردد شهری و موتورسیکلت‌های سبک صادر می‌شود. استفاده در مسیرهای بین‌شهری یا با سرعت بالا ممنوع است.

آیا بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌های ۱۲۵ سی‌سی هم اجباری است؟

بله. هر موتورسیکلتی که در خیابان تردد می‌کند باید بیمه شخص ثالث داشته باشد؛ حتی موتورسیکلت‌های کوچک و سبک. بدون بیمه، در صورت بروز حادثه مشکلات قانونی و مالی جدی ایجاد می‌شود.

چرا قانون دریافت گواهینامه موتور برای ۱۶ ساله‌ها تصویب شد؟

تصویب کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت به ۱۶ سال، تنها یک تغییر ساده در عدد سن قانونی نیست؛ بلکه گامی مهم برای ایمن‌سازی تردد نوجوانان، کاهش آمار تخلفات و پیشگیری از تصادفات پرخطر به شمار می‌آید. سال‌ها بود که بسیاری از نوجوانان بدون داشتن گواهینامه، آموزش کافی یا آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی، سوار موتورسیکلت می‌شدند و این موضوع نه‌تنها جان آن‌ها، بلکه امنیت دیگران را نیز تهدید می‌کرد.

با اجرای این مصوبه، نوجوانان از همان ابتدای ورود به دنیای رانندگی، در مسیر آموزش رسمی، رعایت قوانین و تقویت فرهنگ ایمنی قرار می‌گیرند. این تغییر رویکرد می‌تواند به ایجاد نسلی قانون‌مدارتر و مسئولیت‌پذیرتر در استفاده از وسایل نقلیه منجر شود؛ نسلی که مهارت‌های اولیه را در سن پایین‌تر فرا می‌گیرد و پیش از رسیدن به موتورهای سنگین‌تر، تجربه لازم را کسب می‌کند.

در این مطلب تلاش کردیم به تمام پرسش‌های پرتکرار شما درباره دریافت گواهینامه موتور در سن ۱۶ سالگی پاسخ دهیم تا مسیر برای نوجوانان و خانواده‌ها روشن‌تر و شفاف‌تر باشد.