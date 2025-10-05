  1. ورزش
بازیکنان ایران در تیم رویایی والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی

تیم رویایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ معرفی شد و فاطمه خلیلی از تیم ملی ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که از نهم مهرماه به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با قهرمانی تیم ملی زنان ایران به پایان رسید.

شاگردان لی دو هی با کسب چهار برد متوالی و بدون واگذاری حتی یک ست، به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافتند تا تیم ملی والیبال زنان ایران بعد از ۶۲ سال فعالیت به نخستین مدال طلا خود در مسابقات رسمی دست یابد.

کمیته فنی این مسابقات تیم رویایی قهرمانی زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ را به قرار زیر انتخاب کرد که فاطمه خلیلی از تیم ملی زنان ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد:

بهترین مدافع میانی: ریحانه کریمی از ایران و سایکال امیرقولووا از قرقیزستان

بهترین دریافت کننده قدرتی: فاطمه خلیلی از ایران و ملیکه‌خان تورسون‌پولاتووا از ازبکستان

بهترین قطر پاسور: آیتک سلامت از ایران

بهترین پاسور: مخلیسه‌خان جلال‌اووا از ازبکستان

بهترین لیبرو: سوینچ‌خان اکروم‌اووا از ازبکستان

ارزشمندترین بازیکن: فاطمه خلیلی

