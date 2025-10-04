  1. ورزش
تقوی: والیبال ایران نشان داد می تواند تاریخ ساز باشد

رئیس فدراسیون والیبال با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این فدراسیون گفت: والیبال ایران نشان داد می تواند تاریخ ساز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی در مجمع سالیانه عمومی فدراسیون که امروز (شنبه ۱۲ مهر) در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد با بیان اینکه آنچه در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد را دیدید، اظهار داشت: این نتیجه زحمت همه کسانی است که برای والیبال زحمت کشیدند. این نتایج حاصل نمی‌شد اگر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کمک نمی‌کردند و رسانه ملی و رسانه‌ها پشت بچه‌ها و تیم‌ها نبودند.

وی در مورد عملکرد تیم ملی در سال ۱۴۰۳ گفت: لیگ ملت‌های سال گذشته را با پائز آغاز کردیم که نتایج امیدوارکننده نبود. در نهایت با قطع همکاری با او و ادامه کار با همکاری مربی ایرانی از ۱۲ بازی دو برد گرفتیم. شکاف بین والیبال و مردم بیشتر شد و قول دادیم این شکاف را کم کنیم. در نتیجه یکسری برنامه‌ها را آغاز کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان این‌که قطعا عملکرد فدراسیون والیبال جای انتقاد هم دارد، گفت: اما انتقاد باید سازنده و دلسوزانه باشد. وزارت ورزش بسیاری از کمبودهای والیبال را پوشش می‌دهد و هر جا کم ‌وکاستی هست همه پای کار می‌آیند. معتقدیم ظرفیت والیبال ایران بزرگ است و نشان دادیم می‌توانیم تاریخ‌ساز باشیم. در مجمع قبل گفتم نگاه‌مان این است که جزو هشت تیم قهرمانی جهان باشیم و شدیم. در ادامه هم باید باثبات حرکت کنیم.

