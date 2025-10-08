کریمی: بالا رفتن پرچم ایران حس غرور به تیم ملی والیبال زنان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه کریمی که به همراه تیم ملی والیبال زنان ایران قهرمان آسیای مرکزی شده است، بعدازظهر امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی زنان در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: بسیار خوشحالیم، زیرا مسیر بزرگی را با هم آغاز کردیم و هدف بزرگی را شروع کردیم که آغاز آن با مدال طلا همراه شد.

وی با تاکید بر این‌که این قهرمانی برای ما ارزش زیادی دارد، تصریح کرد: این رقابت‌ها برای ما حکم یک اردوی تدارکاتی بسیار مهم را داشت، چرا که هدف اصلی‌مان حضور قدرتمند در بازی‌های کشورهای اسلامی است. دفعه قبل به مقام دوم رسیدیم و اکنون هدف‌ قهرمانی است، بنابراین این مسابقات برایمان اهمیت زیادی داشت.

مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان ادامه داد: نتیجه این رقابت‌ها در رنکینگ جهانی و همچنین برای بازگشت به رقابت‌های قهرمانی آسیا (AVC) تأثیرگذار بود. این قهرمانی به معنای بازگشت دوباره به آن سطح از رقابت‌هاست، که برای تیم ملی بانوان بسیار ارزشمند است.

کریمی درخصوص حس خود در لحظه‌ی قهرمانی و اهتزاز پرچم ایران خاطرنشان کرد: زمانی که پرچم کشورمان بالا رفت و روی سکوی قهرمانی ایستادیم، حس غرور خاصی داشتیم. این افتخارآفرینی برای ما بسیار لذت‌بخش و افتخارآمیز بود.

مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان ایران در پایان اظهار داشت: حدود شش تا هفت ماه است که در اردو هستیم و به خاطر هدف‌مان از بسیاری از تفریحات و زندگی عادی خود گذشتیم. تمام سختی‌ها را با عشق تحمل کردیم تا بتوانیم چنین نتیجه‌ای بگیریم. این حس قهرمانی برایمان بسیار شیرین و ارزشمند است و امیدوارم در ادامه نیز بتوانیم موفقیت‌های بیشتری برای والیبال بانوان ایران کسب کنیم.