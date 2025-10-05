  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

صعود ۱۵ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان ایران در جهان

تیم ملی والیبال زنان ایران با کسب چهار برد متوالی در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی پانزده پله صعود در رنکینگ جهان تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت، والیبال بزرگسالان ایران به نخستین مدال طلای تاریخ خود دست یابد.

شاگردان لی دو هی در این رقابت‌ها موفق به شکست سه بر صفر تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان (دو دیدار) شدند تا از رتبه ۶۲ رده بندی جهانی به جایگاه ۴۷ صعود کنند.

زنان والیبال ایران در حال حاضر ۷۴.۲۴ امتیاز دارند و در بین ۵۰ تیم برتر جهان قرار گرفته‌اند.

گفتنی است تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه کاوا در گروه خود به مقام قهرمانی دست یافت اما این رقابت‌ها مدال نداشت و تیم ایران به مرحله دوم انتخاب صعود کرد.

