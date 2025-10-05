فاز اول پایانه نفتی سپهر خلیج فارس در بندر شهید رجایی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر)، در ادامه افتتاح پروژههای عمرانی، ۶ پروژه بزرگ سرمایهگذاری در بنادر کشور با حضور ویدئوکنفرانسی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور، به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها شامل فاز اول پایانه نفتی سپهر خلیج فارس، پنج دستگاه ترانستینر و RTG، تجهیزات و ماشینآلات آتشنشانی و آمبولانس، یک شناور لایروب هایپر ساکشن و یک فروند RIB تولید داخل است که با سرمایهگذاری بخش غیردولتی اجرا شدهاند.
افزایش ۵۸ درصدی ظرفیت ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در بندر شهید رجایی
سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بهرهبرداری از این پروژهها در سال «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: فاز اول پروژه پایانه نفتی سپهر خلیج فارس با ظرفیت ۳۱۰ هزار متر مکعب در بندر شهید رجایی به بهرهبرداری رسید و با افتتاح این مخازن، حدود ۵۸ درصد به ظرفیت ذخیرهسازی این بندر افزوده میشود.
وی افزود: پنج دستگاه ترانستینر و RTG که توسط بخش غیردولتی سرمایهگذاری شدهاند، آماده خدمترسانی هستند و ظرفیت تخلیه و بارگیری محصولات در بندر شهید رجایی افزایش خواهد یافت.
رسولی تصریح کرد: همچنین تجهیزات و ماشینآلات آتشنشانی و آمبولانس بندر امروز به بهرهبرداری رسیدهاند. یک دستگاه شناور لایروب هایپر ساکشن، بزرگترین هایپر ساکشن خزر، با سرمایهگذاری بخش غیردولتی، آماده بهرهبرداری شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: یک فروند RIB با سه ویژگی شامل سرعت بالا، توانایی فعالیت در سواحل کمعمق و جزایر و ۱۰۰ درصد تولید داخل توسط صنایع دفاعی کشور نیز امروز به بهرهبرداری رسید. مجموع این سرمایهگذاریها ۹.۴ همت توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.
