فاز اول پایانه نفتی سپهر خلیج فارس در بندر شهید رجایی افتتاح شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فاز اول پروژه پایانه نفتی سپهر خلیج فارس با ظرفیت ۳۱۰ هزار متر مکعب در بندر شهید رجایی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر)، در ادامه افتتاح پروژه‌های عمرانی، ۶ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در بنادر کشور با حضور ویدئوکنفرانسی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور، به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل فاز اول پایانه نفتی سپهر خلیج فارس، پنج دستگاه ترانستینر و RTG، تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی و آمبولانس، یک شناور لایروب هایپر ساکشن و یک فروند RIB تولید داخل است که با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اجرا شده‌اند.

افزایش ۵۸ درصدی ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی

سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بهره‌برداری از این پروژه‌ها در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: فاز اول پروژه پایانه نفتی سپهر خلیج فارس با ظرفیت ۳۱۰ هزار متر مکعب در بندر شهید رجایی به بهره‌برداری رسید و با افتتاح این مخازن، حدود ۵۸ درصد به ظرفیت ذخیره‌سازی این بندر افزوده می‌شود.

وی افزود: پنج دستگاه ترانستینر و RTG که توسط بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شده‌اند، آماده خدمت‌رسانی هستند و ظرفیت تخلیه و بارگیری محصولات در بندر شهید رجایی افزایش خواهد یافت.

رسولی تصریح کرد: همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی و آمبولانس بندر امروز به بهره‌برداری رسیده‌اند. یک دستگاه شناور لایروب هایپر ساکشن، بزرگ‌ترین هایپر ساکشن خزر، با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، آماده بهره‌برداری شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: یک فروند RIB با سه ویژگی شامل سرعت بالا، توانایی فعالیت در سواحل کم‌عمق و جزایر و ۱۰۰ درصد تولید داخل توسط صنایع دفاعی کشور نیز امروز به بهره‌برداری رسید. مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها ۹.۴ همت توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.

