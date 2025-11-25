به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه سیوچهارمین اجلاس مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) در لندن با حضور هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
در آغاز این مراسم، «آرسنیو دومینگز»، دبیرکل آیمو، در سخنان افتتاحیه خود با اشاره به دستورکارهای مجمع در حوزه اهداف، مأموریتها و چشماندازهای آیمو و همچنین تصویب چندین قطعنامه در حوزههای مختلف مأموریتی این نهاد بهویژه سمتوسوهای راهبردی و اجرای صحیح الزامات دریایی، از تلاشهای مهم کمیته ایمنی دریانوردی و کمیته حفظ محیطزیست دریایی طی دو سال گذشته در زمینه ارتقای ایمنی دریانوردی و کاهش آلودگی دریاها قدردانی کرد.
وی با تأکید بر تعهد آیمو به تحقق اهداف سازمانی و حمایت از همه کشورهای عضو، خواستار تقویت همکاریهای فنی میان اعضا برای کاهش کربن سوخت کشتیها شد و بر ضرورت اجرای گامهای مشترک در این حوزه تأکید کرد.
انتخاب سفیر فرانسه بهعنوان رئیس دورهای مجمع آیمو در دوره جدید
بنا بر این گزارش، در نشست یکساعته رؤسای هیئتهای نمایندگی ۱۷۶ کشور عضو آیمو که صبح روز دوشنبه، ۳ آذر در مقر این سازمان برگزار شد، سفیر فرانسه در آیمو به عنوان رئیس دورهای سیوچهارمین اجلاس مجمع آیمو برای مدت دو سال انتخاب شد.
همچنین سفرای کشورهای مراکش و مالدیو به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجمع برگزیده شدند. افزون بر این، نمایندگان کشورهای باربادوس و تایلند نیز به عنوان رؤسای کمیتههای اول و دوم متشکله در خلال اجلاس مجمع آیمو انتخاب شدند.
نظر شما