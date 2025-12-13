به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه با اشاره به همکاری ایران و هند در بندر چابهار، گفت: بر اساس قرارداد منعقدشده میان دو کشور، طرف هندی متعهد شده بود ۱۲۰ میلیون دلار در بخشهای مختلف بندر چابهار سرمایهگذاری کند که این رقم بهطور کامل از سوی هندیها محقق شده است.
وی افزود: سرمایهگذاری با طرف هندی در بندر چابهار انجام شده و هماکنون تجهیزات مورد نیاز در حال خریداری و نصب است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در مقطعی وقفهای در روند کار ایجاد و معافیتها متوقف شد، اما خود طرف هندی پیگیریهای لازم را برای فعال شدن مجدد این معافیتها انجام داد.
رسولی تأکید کرد: در حال حاضر هندیها بهطور رسمی در بندر چابهار حضور دارند و همکاریها طبق برنامه در حال ادامه است.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی و تعاملات بینالمللی صنعت دریایی در حوزه سرمایهگذاریهای داخلی و همکاری با بخش غیردولتی، گفت: سهم بخش غیر دولتی در پروژههای کشور بسیار مهم است و نباید در افتتاح پروژهها از سرمایهگذار، پیمانکار و مشاور غافل شویم؛ این افراد بخش قابل توجهی از موفقیتها را رقم میزنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تکلیفی برای ارتقای سه بندر به نسل سوم تعیین شده است، اما نمیتوان بندر نسل سوم را با کارکنان نسل اول یا دوم اداره کرد و لازم است کارکنان و بخش خصوصی حاضر در این بنادر نیز در سطح نسل سوم باشند. توسعه سرمایه انسانی، ارتقای مهارتها و بهروز شدن دانش کارکنان، موضوعی اساسی است.
وی یادآور شد: در حوزه اقتصاد دریا محور، متأسفانه به دلیل کمتوجهی تاریخی و اقتصاد تکبعدی نفتی، از ظرفیتهای کشور غفلت شده است، اما با تأکید مقام معظم رهبری و چارچوبهای ابلاغ شده، این مسیر اصلاح و توسعه خواهد یافت.
رسولی با تاکید بر اهمیت اقتصاد دریا محور و بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی کشور گفت: اعتقاد دارم اقتصاد دریا منبع رفاه نسلهای آینده و رفع ناترازیها است و باید بهطور جدی پیگیری شود. این حوزه گسترده و مرکب است و دستگاههای مختلف با مأموریتهای متنوع از دریانوردی و شیلات تا شهرسازی و صنایع دریایی باید دست به دست هم دهند تا یک تمدن دریایی در کشور شکل گیرد.
وی افزود: با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، ظرفیت عظیمی در کشور وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. در بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی کشور، انتظار اتصال ریلی وجود دارد، اما صرف اتصال ریلی کافی نیست و برای تحقق جهش اقتصادی، باید تمهیدات لازم و پیشنیازها فراهم شود. یکی از بزرگترین چالشها، ناهماهنگیهای داخلی و بین دستگاهی است که سرعت اقدامات را کاهش میدهد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: تجربه موفق هماهنگی بین بخشی در جنگ ۱۲ روزه و همچنین مدیریت تخلیه کالای اساسی در بندر امام خمینی نشان داد که با همافزایی و اقدام عملی، میتوان رکوردهای قابل توجهی ثبت کرد. اکنون نیز سازمان بنادر در مسیر اقدام و عمل قرار دارد و برنامههایی مانند نوسازی و ارتقای تجهیزات و باز توزیع آنها در بنادر با توجه به نیازهای واقعی، در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات، علاوه بر افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، موجب ارتقای بهرهوری و تابآوری بنادر خواهد شد و همزمان خرید و نصب تجهیزات جدید نیز در دستور کار قرار دارد تا تحولی در زمان کاهش تخلیه و بارگیری محمولههای بندری ایجاد شود.
رسولی با اشاره به ظرفیتهای منطقه خزر و نقش آن در تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: خزر نباید جدا از بنادر جنوبی دیده شود. یکی از اولویتهای ما فعالسازی ظرفیت حمل و نقل بار و مسافر، گردشگری و تعاملات تجاری با ۵ کشور حاشیه خزر است و در اردیبهشتماه سالجاری پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم دریایی خزر با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه مطرح شد، طی ماههای آینده کنسرسیوم دریایی در خزر با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه تشکیل و امضا میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت بندر شهید رجایی اظهار کرد: تصویر حادثه انفجار و حریق یک محوطه ۱۵ هکتاری در میان ۲۴۰۰ هکتار بندر، بزرگنمایی شد، زیرا در بخش پسکرانه فقط یکی از محوطههای کانتینری در حادثه بندر، دچار حریق شد و عملیات تخلیه و بارگیری بلافاصله از همان شب آغاز شد.
مدیرعامل سازمان بنادر در پایان خاطرنشان کرد: بهطور کلی، بندر چابهار در مسیر شکوفایی قرار دارد، اما با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز، با محدودیتهایی در توسعه مواجه است. عملیات اجرایی منطقه لجستیک پسکرانه این بندر بهزودی آغاز میشود و اتصال ریلی آن به زاهدان تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
نظر شما