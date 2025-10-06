خسارت سنگین تاسیسات انرژی روسیه در حمله اوکراین؛ برق ۴۰هزار نفر قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در پی حمله گسترده نیروهای مسلح اوکراین به منطقه بلگورود روسیه و بمباران آن، برق حدود ۴۰ هزار تن از ساکنان این منطقه قطع شد.

ویاچسلاو گلادکف، فرماندار بلگورود در کانال تلگرامی خود نوشت: از کارشناسان انرژی درباره ماهیت خسارت ناشی از بمباران دیشب در بلگورود گزارشی را دریافت کردیم.

وی با اشاره به اینکه تاسیسات برق هفت ناحیه متحمل خسارت سنگین شده است، اضافه کرد که تا امروز حدود ۴۰ هزار تن از ساکنان منطقه بدون برق مانده‌اند.

به گفته وی، تیم‌های فنی اضطراری در حال انجام تمام اقدامات لازم هستند تا بتوانند حداکثر تا فردا برق منطقه را دوباره احیا کنند.