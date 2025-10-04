حمله گسترده روسها به تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی مورد استفاده در مراکز نظامی-صنعتی اوکراین خبر داد.

طبق این گزارش طی شبانه روز گذشته کی یف در تمامی محورها حدود ۱۴۶۰ نیرو از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام موشک های شلیک شده از سوی ارتش اوکراین و سرنگونی ۳۱۴ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ به دست نیروهای روسی خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه چند روز قبل گفت که کل کشورش در حال نبردی عادلانه مقابل اوکراین هستند و می‌جنگند و پیروز می‌شوند.