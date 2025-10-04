  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

حمله گسترده روسها به تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته دهها پهپاد اوکراین را منهدم و حمله گسترده ای به تاسیسات نظامی و صنعتی اوکراین انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی مورد استفاده در مراکز نظامی-صنعتی اوکراین خبر داد.

طبق این گزارش طی شبانه روز گذشته کی یف در تمامی محورها حدود ۱۴۶۰ نیرو از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام موشک های شلیک شده از سوی ارتش اوکراین و سرنگونی ۳۱۴ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ به دست نیروهای روسی خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه چند روز قبل گفت که کل کشورش در حال نبردی عادلانه مقابل اوکراین هستند و می‌جنگند و پیروز می‌شوند.

کد خبر 6611076

      ترامپ میخواهد نفت روسیه را فلج بکند درمقابل پوتین هم ازاوکراین انتقام میگیرد

