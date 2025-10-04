پروازهای فرودگاه مونیخ پس از حادثه پهپادی از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، فرودگاه مونیخ در آلمان اعلام کرد که پروازها در این فرودگاه پس از توقف فعالیت در دومین روز در پی رویت پهپادهای ناشناس، «به تدریج» از سر گرفته شده است.
این دومین بار در دو روز اخیر بود که فرودگاه مونیخ به علت حادثه پهپادی بسته شد؛ اتفاقی که بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مسافر را تحت تاثیر قرار داد.
فرودگاههای دانمارک، نروژ و لهستان نیز به تازگی به دلیل رویت پهپادهای ناشناس، پروازهای خود را متوقف کردند و رومانی و استونی نیز انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتهاند. مسکو این اتهامات را رد کرده است.
فرودگاه مونیخ دیروز اعلام کرد که به دلیل مشاهده پهپاد در نزدیکی آسمان این فرودگاه، «از ساعت ۲۰:۳ دقیقه ترافیک هوایی محدود و سپس لغو خواهد شد» که به معنای تغییر مسیر ۲۳ پرواز ورودی و لغو ۱۲ پرواز به مقصد مونیخ بود.
همچنین ۴۶ پرواز خروجی از این فرودگاه تا امروز لغو شد یا به تاخیر افتاد و در مجموع ۶۵۰۰ مسافر تحتالشعاع قرار گرفتند.
سخنگوی پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که «گشتهای پلیس درست قبل از ساعت ۱۱ شب در اطراف باندهای شمالی و جنوبی این فرودگاه، رویت دو پهپاد را به طور همزمان تایید کردند. پهپادها قبل از اینکه بتوان آنها را شناسایی کرد، بلافاصله دور شدند.»
رویت پهپاد در دانمارک و حوادث پهپادی قابل توجه اخیر در استونی و لهستان، نگرانیها درباره احتمال گسترش حملات روسیه به اوکراین به مرزهای اروپا را افزایش داده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پنجشنبه هفته گذشته به اروپا هشدار داد که حوادث پهپادی اخیر نشاندهنده تمایل مسکو به «تشدید» حملات خود است. آلمان در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و میگوید که دستهای از این پهپادها هفته گذشته بر فراز کشور، از جمله بر سایتهای نظامی و صنعتی آن، پرواز کردند.
دانمارک نیز سطح هشدار در این کشور را بالا برد و مِته فردریکسن، نخستوزیر این کشور هفته گذشته مدعی شد که تنها یک کشور «برای امنیت اروپا ایجاد میکند تهدید آفرین و آن روسیه است.»
مسکو هر گونه مداخله در این حوادث پهپادی را قویا رد کرده است و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اروپا را متهم کرد که برای توجیه افزایش هزینههای نظامیاش، قصد هراسافکنی دارد.
