به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واشنگتنپست نوشته که سامانههای موشکی سطح به هوای «پاتریوت» که آمریکا در اختیار اوکراین قرار داده است، در رهگیری موشکهای بالستیک روسیه ضعیف عمل کردهاند.
به نوشته این روزنامه، پاتریوت تنها سامانهای است که در حال حاضر در اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار دارد و قادر به رهگیری موشکهای بالستیک روسیه است. با این حال، این روزنامه تاکید کرد که حتی این سامانه نیز در رهگیری تعدادی از حملات اخیر ناکام بوده است. بخشی از این ناکامی به این دلیل است که متخصصان روس در حال بهروزرسانی تسلیحات خود برای دور زدن این سامانهها هستند.
واشنگتنپست همچنین اضافه کرد که بهتازگی یک سامانه پاتریوت از اسرائیل به اوکراین منتقل شده است و انتظار میرود شرکای این کشور چند سامانه دیگر را نیز در پاییز به کییف منتقل کنند. با این وجود، این روزنامه تاکید کرد که برای ایجاد حتی یک شبهسپر هوایی بر فراز اوکراین، احتمالا به دهها سامانه مشابه نیاز است.
