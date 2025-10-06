  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۷

برلین: تصور می‌کنیم که روسیه پشت نفوذهای پهپادی به آسمان آلمان است

برلین: تصور می‌کنیم که روسیه پشت نفوذهای پهپادی به آسمان آلمان است

صدر اعظم آلمان می‌گوید که برلین تصور می‌کند روسیه پشت حوادث پهپادی اخیر بر فراز آلمان و احتمالا آن‌دسته از پهپادهایی بوده است که به اختلال ده‌ها پرواز فرودگاه مونیخ منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان، این کشور روسیه را عامل حوادث پهپادی اخیر و نفوذ به حریم هوایی آلمان می‌داند؛ پهپادهایی که به گفته وی، در تازه‌ترین مورد ده‌ها پرواز فرودگاه مونیخ را مختل و بیش از ۱۰ هزار مسافر را سرگردان کردند.

مرتس اضافه کرد که فراوانی این حوادث و نفوذهای پهپادی به حریم هوایی اروپا حتی نسبت به دوران جنگ سرد نیز بی‌سابقه بوده است اما هیچکدام از پهپادهایی که تاکنون رویت شدند، مسلح نبودند.

وی با اشاره به اینکه تمام این حوادث با پهپادهای شناسایی اتفاق افتاده‌اند، گفت: فرض ما این است که روسیه پشت اکثر این پروازهای پهپادی است.

کد خبر 6612919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها