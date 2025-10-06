به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان، این کشور روسیه را عامل حوادث پهپادی اخیر و نفوذ به حریم هوایی آلمان میداند؛ پهپادهایی که به گفته وی، در تازهترین مورد دهها پرواز فرودگاه مونیخ را مختل و بیش از ۱۰ هزار مسافر را سرگردان کردند.
مرتس اضافه کرد که فراوانی این حوادث و نفوذهای پهپادی به حریم هوایی اروپا حتی نسبت به دوران جنگ سرد نیز بیسابقه بوده است اما هیچکدام از پهپادهایی که تاکنون رویت شدند، مسلح نبودند.
وی با اشاره به اینکه تمام این حوادث با پهپادهای شناسایی اتفاق افتادهاند، گفت: فرض ما این است که روسیه پشت اکثر این پروازهای پهپادی است.
