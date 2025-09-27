آلمان: در تلاش‌ برای دفاع در برابر پهپادها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر کشور آلمان امروز شنبه اعلام کرد: حضور پهپادها در بخشهایی از آلمان در حال افزایش است و سطح تهدیدها در این خصوص بالا است.
این مقام آلمان در این باره ادامه داد: ما به دنبال گسترش تلاشها برای دفاع در برابر پهپادها هستیم. در نشست مهاجرت مونیخ در اکتبر سال جاری میلادی، موضوع پهپادها را با شرکای اروپایی خود مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
این در حالیست که کشورهای اروپایی به بهانه درگیریها در اوکراین و در راستای اتخاذ سیاستهای ضدروسی خود در هفتههای اخیر از مشاهده پهپادهایی در حریم هوایی شان خبر داده و ادعا کردند که ناتو باید با آنها مقابله کند.
در این راستا، پس از دو حادثه مشابه، منابع نظامی در دانمارک از رصد پرواز پهپاد بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور خبر دادند.
پلیس دانمارک ساعاتی پیش اعلام کرد که پهپادهای ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور مشاهده شدهاند که جدیدترین مورد از مجموعهای از مشاهداتی است که مقامات دانمارکی آن را «حمله ترکیبی» نامیدهاند.
ادعای مشابهی از سوی لهستان و استونی نیز در هفتههای پیش رسانهای شده بود.
