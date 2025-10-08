  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

صدراعظم آلمان: حوادث پهپادی امنیت ما را تهدید می‌ کند

صدراعظم آلمان: حوادث پهپادی امنیت ما را تهدید می‌ کند

صدراعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد: حوادث پهپادی امنیت ما را تهدید می‌ کند و ما اجازه نخواهیم داد این تهدید ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فردریش مرتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: حوادث پهپادی امنیت ما را تهدید می‌ کند و ما اجازه نخواهیم داد این تهدید ادامه داشته باشد.

صدراعظم آلمان در این خصوص اضافه کرد: ما در حال تقویت اختیارات پلیس فدرال هستیم تا آنها را قادر سازیم در آینده پهپادها را سریعتر شناسایی و به آنها پاسخ دهند.

فردریش مرتس پیشتر روسیه را عامل حوادث پهپادی اخیر و نفوذ به حریم هوایی آلمان دانست؛ پهپادهایی که به گفته وی، در تازه‌ترین مورد ده‌ها پرواز فرودگاه مونیخ را مختل و بیش از ۱۰ هزار مسافر را سرگردان کردند.

مرتس اضافه کرده بود که فراوانی این حوادث و نفوذهای پهپادی به حریم هوایی اروپا حتی نسبت به دوران جنگ سرد نیز بی‌سابقه بوده است اما هیچکدام از پهپادهایی که تاکنون رویت شدند، مسلح نبودند.

کد خبر 6616155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها