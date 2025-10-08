صدراعظم آلمان: حوادث پهپادی امنیت ما را تهدید می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فردریش مرتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: حوادث پهپادی امنیت ما را تهدید می‌ کند و ما اجازه نخواهیم داد این تهدید ادامه داشته باشد.

صدراعظم آلمان در این خصوص اضافه کرد: ما در حال تقویت اختیارات پلیس فدرال هستیم تا آنها را قادر سازیم در آینده پهپادها را سریعتر شناسایی و به آنها پاسخ دهند.

فردریش مرتس پیشتر روسیه را عامل حوادث پهپادی اخیر و نفوذ به حریم هوایی آلمان دانست؛ پهپادهایی که به گفته وی، در تازه‌ترین مورد ده‌ها پرواز فرودگاه مونیخ را مختل و بیش از ۱۰ هزار مسافر را سرگردان کردند.

مرتس اضافه کرده بود که فراوانی این حوادث و نفوذهای پهپادی به حریم هوایی اروپا حتی نسبت به دوران جنگ سرد نیز بی‌سابقه بوده است اما هیچکدام از پهپادهایی که تاکنون رویت شدند، مسلح نبودند.