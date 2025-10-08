شاکری: دشمنان در برابر اراده ملت ایران و توان موشکی مقاومت، ذلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در آیین تودیع و معارفه دبیر جدید جمعیت جانبازان انقلاب استان البرز که در محل معراج شهدا و جمع رزمندگان و خانوادههای شهدا برگزار شد، با تاکید بر عظمت حضور در کنار میدانداران حادثه و همرزمان دفاع مقدس گفت: بودن در این فضای معنوی، نعمتی بزرگ از سوی خداوند است که حتی اکسیژن آن با دیگر مکانها متفاوت است و باید قدر این فرصت را بدانیم.
وی با یادآوری توصیه فرماندهان دوران دفاع مقدس مبنی بر بهرهبردن از هر لحظه همراهی با بسیجیها، افزود: امروز نیز نفس به نفس شدن با فرزندان تیپ فرات و شاهدان روزهای پرحادثه، نعمتی بیبدیل است.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با ذکر تقارن ایام با سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و یادکرد از سرداران مقاومت، تاکید کرد: مدد میگیریم از شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهان مجاهد فلسطینی همچون اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، شهیدان جنگ ۱۲ روزه، دانشمندان شهید و خانوادههای معظم شهدا، بویژه از کودکان معصومی که مظلومانه به شهادت رسیدند، تا در مسیر حق ثابتقدم باشیم.
شاکری همچنین با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه خاطرنشان کرد: زنان بیسرپناه و کودکان بیدفاع غزه با تحمل تشنگی، گرسنگی و شرایط سخت به شهادت رسیدند و این مظلومیت تحولات بزرگی در تاریخ رقم خواهد زد. خداوند به قدر ظرفیت هر فرد توفیق و آزمون عطا میکند و باید در این امتحان الهی سربلند شد.
وی با استناد به بیت عرفانی «عاشقم بر قهر و بر لطفت به جد، ای عجب من عاشق این هر دو ضد»، این جمع را برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: قرار گرفتن در این مقطع تاریخی و همراهی با ولی فقیه، حاصل دعاها، سفارشها و تلاشهای مخلصانه گذشتگان است.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان مراسمهای معراج شهدا و به ویژه فرزندان سپاه فرات، از تلاش برادران و خواهران فعال در جمعیت جانبازان، در شورای استان و کارگروهها قدردانی کرد و با تشکر از جناب آقای نوریمقدم، معرفی آقای تودهزعیم به عنوان مسئول جدید جمعیت در استان را اعلام کرد.
شاکری تاکید کرد: آنچه امروز به ما سپرده شده، میراث گرانسنگ شهدا و مجاهدان اسلام است؛ ارزشی که همه پیامبران الهی برای حفظ آن قیام کردند و پیامبران اولوالعزم و حضرت محمد مصطفی(ص) سختیهای فراوان را تحمل کردند تا این عقیده ناب باقی بماند.
وی با بیان ضرورت دفاع همهجانبه از عقاید انقلاب و تداوم مسیر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری افزود: ائمه ما برای استقامت بر این باور، رنجهای فراوانی متحمل شدند؛ باور مقدسی که حضرت سیدالشهداء علیهالسلام برای حفظ آن جان خود را فدا کرد.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به پیچیدگیهای شرایط زمان ظهور گفت: تشخیص حق از باطل امروز بسیار دشوارتر شده است؛ فتنههای سنگین دشمن از گذشته پیچیدهتر است و باید هوشیار بود.
وی با ذکر نمونههای تاریخی از خطبههای امیرالمؤمنین علیهالسلام، هشدار داد: بیبصیرتی خطرناک است. همچنین به حوادث دوران انقلاب اشاره کرد که برخی شخصیتها با سابقههای درخشان، در اثر دنیاگرایی مسیر خود را تغییر دادند.
شاکری با انتقاد شدید از آثار توافق برجام اعلام کرد: بدعهدی دشمن در برجام حاصلش برای ما خسارت محض بود؛ هزار میلیارد دلار خسارت وارد شد که معادل بیش از ده تا دوازده سال هزینه ارزی کشور است و این نتیجه همراهی با نظام سلطه است.
وی متذکر شد: برخی همراستا با نظام سلطه حرکت میکنند و مقاومت را ناممکن جلوه میدهند، در حالی که حزبالله، انصارالله، حشدالشعبی و نیروهای فلسطینی همچنان ایستادهاند.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای القای یأس در جامعه گفت: دشمن برنامههای ضداسلامی مانند زن، زندگی، آزادی را برای اغتشاش و برهمزدن نظم کشور طراحی کرده است. مسئولیت قوه قضائیه بیدارباش و اقدام جدی برای حفظ مسیر قرآنی و سنتی انقلاب است.
شاکری ضرورت کار تشکیلاتی، مناظره، سخنوری و روشنگری را یادآور شد و افزود: «اتکا به رسانه ملی یا حضور در هیئت کافی نیست؛ باید در میدان عمل حاضر شد.
وی با اشاره به فعالیت سازمانیافته مخالفان جمهوری اسلامی در تولید محتوا علیه کشور، و آمار بالای مراجعه به رسانههای معاند، نسبت به فشار شدید این فضای رسانهای بر جوانان هشدار داد و با تقدیر از اقدام تحسین برانگیز رئیسجمهور در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر نمایش گذاشتن تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه و محکوم کردن قاطع اقدامات رژیم صهیونیستی و همکاری مشترک ترامپ و نیانیاهو در حمله به ایران، گلایه خود را درباره تعلیق لایحه حجاب، تلاش برای لغو کامل فیلترینگ، نادیده گرفتن نظر کارشناسان شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد.
شاکری خاطرنشان کرد: دشمن را شکستناپذیر نپنداریم؛ بزرگترین دشمن، شیطان است و او ضعیف است. دشمنان در برابر اراده ملت ایران و توان موشکی مقاومت، ذلیل شدهاند و هر اقدامشان پاسخی قاطع خواهد داشت.
وی مجدداً از اقدامات و تلاشهای فراگیر و موثر عباس نوریمقدم قدردانی و از اخلاص و سوابق ایثارگری علی تودهزعیم تمجید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری دبیران شهرستانها، موج تازهای از فعالیتها آغاز شود.
نظر شما