شهاب: احزاب باید کانون کادرسازی و مرجعیت سیاسی در کشور باشند

فرید شهاب دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به ضرورت تربیت نیروی سیاسی توسط احزاب کشور بیان کرد: یکی از کارکردهای مهم احزاب در عرصه سیاسی، جذب نیروی انسانی کارآمد است؛ یعنی شناسایی و عضویابی افرادی که توانایی و شایستگی لازم را دارند. پس از جذب این نیروها، مرحله آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. اکنون که در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم، آموزش نیروها و «کادرسازی» آن‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید فرموده‌اند اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کادرسازی به معنای پرورش نیروهای کارآمد از میان افرادی است که جذب شده، به عضویت درآمده و در یک فرآیند حزبی و سازمانی آموزش دیده‌اند و پس از گذراندن آزمون‌های لازم شناسایی شده‌اند. برای اداره کشور به‌طور کلی به حدود سه هزار مدیر کارآمد نیاز داریم. در بسیاری از آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده که یکی از مشکلات جدی امروز کشور، حضور مدیران ناکارآمد یا انتصاب افراد بدون رعایت اصل شایسته‌سالاری در مسئولیت‌های مدیریتی است. این وضعیت آینده کشور را دچار مخاطره می‌کند، چراکه خسارات ناشی از تصمیمات نادرست مدیران ارشد، گاه غیرقابل جبران است.

احزاب باید کانون کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص باشند

دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی خاطرنشان کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بر موضوع «کادرسازی» است. جایگاه مناسب برای نهادینه‌سازی این ساختار آموزشی، بی‌تردید احزاب هستند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که نظام حکمرانی عمدتاً بر پایه فعالیت‌های حزبی و پارلمانی استوار است. بنابراین بسیار مهم است که احزاب در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. احزاب می‌توانند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، مشکلات و معضلات جامعه را بررسی کرده، آن‌ها را آسیب‌شناسی و برای حل آن‌ها راهکار ارائه کنند.

شهاب در رابطه با نقش احزاب در پیشبرد اهداف کشور نیز گفت: پس از آنکه مشکلات و معضلات کشور مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت، باید اولویت‌بندی شوند. در ادامه، متناسب با این اولویت‌ها و با هماهنگی مسئولان، می‌توان از مسیر مطالبه‌گری، راهکارهای صحیح، اجرایی و منطقی را استخراج کرد. در واقع احزاب باید بتوانند این راهکارها را تدوین و ارائه دهند؛ چنانچه حزب در دولت حضور داشته باشد، می‌تواند آن‌ها را مستقیماً اجرا کند و اگر سکاندار دولت نباشد، می‌تواند با همکاری و هماهنگی دولت و دستگاه‌های اجرایی، راهکارها را به اشتراک گذاشته و در جهت تحقق آن‌ها تلاش کند.

وی با اشاره به اهمیت بررسی مسائل کشور توسط احزاب و آمادگی آنها برای حضور در عرصه‌ها و تربیت نیروهای توانمند یادآور شد: ضرورت این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که حتی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوره‌های گذشته، شعار «حرکت به سوی دولت حزبی» را مطرح کرده‌اند. اهمیت موضوع در اینجاست که احزاب باید پیش از انتخابات، در کارگروه‌های تخصصی خود، برنامه‌ریزی دقیق برای اداره کشور انجام دهند. نباید به گونه‌ای باشد که فردی پس از پیروزی در انتخابات و تصدی سمت ریاست‌جمهوری، تازه به فکر تدوین برنامه برای اداره کشور بیفتد.

رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز مسئولیت برنامه چهار ساله دقیق داشته باشد

دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی در همین رابطه اظهار کرد: رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز مسئولیت، بداند در چهار سال آینده برای تک‌تک روزها چه برنامه‌ای دارد. البته صرف داشتن برنامه نیز کافی نیست؛ زیرا زمانی که سکان مدیریت کشور به دست رئیس‌جمهور می‌رسد، علاوه بر برنامه‌ریزی، وجود اهرم‌ها و سازوکارهای اجرایی برای تحقق آن برنامه‌ها نیز ضروری است. در حقیقت، کار اصلی تازه از آن زمان آغاز می‌شود.

شهاب ادامه داد: مقدمه‌ای برای نقش‌آفرینی جدی‌تر احزاب در عرصه حکمرانی، با تصویب قانون تناسبی شدن انتخابات شوراهای شهر در مجلس شورای اسلامی رقم خورده است. این قانون که از انتخابات سال آینده در تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر اجرا خواهد شد، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا احزاب به‌صورت رسمی‌تر در انتخابات حضور یابند و نقش‌آفرینی کنند.

وی در همین رابطه گفت: تا پیش از این، چنین سازوکاری وجود نداشت و فهرست‌های انتخاباتی احزاب به‌صورت رسمی و با نام آن‌ها در پای صندوق‌های رأی درج نمی‌شد. این تحول می‌تواند گامی مثبت باشد تا مردم بیش از گذشته با احزاب آشنا شوند. در این مسیر، نقش رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و نشریات مختلف بسیار مهم است؛ چراکه باید احزاب فعال و توانمندی را که در زمینه آموزش نیرو، کادرسازی و فعالیت حزبی تلاش کرده‌اند، به جامعه معرفی کنند.

دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی بیان کرد: وقتی مردم با شناخت و آگاهی کامل به یک حزب رأی می‌دهند، در واقع مدیریت اجرایی در شوراهای شهر، مجلس و حتی ریاست‌جمهوری را به نمایندگان همان حزب می‌سپارند. طبیعی است که در ادامه نیز مطالبه‌گری مردم از خود حزب صورت می‌گیرد و جامعه می‌تواند عملکرد آن حزب را به‌طور شفاف ارزیابی کند؛ اینکه آیا موفق بوده یا ضعیف عمل کرده است. این روند موجب می‌شود مسئولیت‌پذیری احزاب تقویت شود و دیگر امکان آن وجود نداشته باشد که فردی پس از پایان دوره مسئولیت خود، بدون پاسخگویی از صحنه خارج شود.

احزاب به جایگاه «مرجعیت سیاسی» برای جامعه دست یابند

شهاب نسبت به برخی از آسیب‌ها در جریان فعالیت حزبی نیز پرداخت و تصریح کرد: البته باید به یک آسیب جدی نیز توجه داشت و آن اینکه احزاب نباید درگیر بازی‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌های جناحی شوند. این یکی از آسیب‌هایی است که احزاب باید خود را از آن مصون نگه دارند. ورود احزاب به انتخابات باید بر اساس معرفی نخبگان سیاسیِ آموزش‌دیده و کادرسازی‌شده باشد؛ افرادی که مردم بتوانند آنان را به‌عنوان مرجع مورد اعتماد بپذیرند.

وی عنوان کرد: همان‌گونه که در حوزه فرهنگ یا مسائل مذهبی، مراجع دینی برای مردم جایگاه مرجعیت دارند و مردم برای حل مسائل و دریافت راهنمایی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، احزاب نیز باید به چنین جایگاه «مرجعیت سیاسی» برای جامعه دست یابند. در این صورت مردم با مراجعه به احزاب می‌توانند مشکلات خود را مطرح کرده و راهکارهای لازم را دریافت کنند. این جایگاه تنها با حضور و نقش‌آفرینی نخبگان سیاسی در احزاب معنا پیدا می‌کند.

دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی تأکید کرد: تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها نظام حکمرانی بر اساس سازوکار حزبی اداره می‌شود. در همین راستا، «جامعه جوانان متحد اسلامی» طی مدت فعالیت خود کوشیده است با جذب جوانان نخبه و کارآمد، آنان را در قالب کارگروه‌های تخصصی سازماندهی کند. در حال حاضر، این جامعه پنج کارگروه تخصصی در حوزه‌های بین‌الملل، اقتصاد، مدیریت شهری، کشاورزی و حقوق تشکیل داده است و درصدد است این کارگروه‌ها را توسعه دهد.

شهاب یادآور شد: می‌توان گفت که حتی در دوران کرونا نیز این مجموعه از آموزش غفلت نکرد و به‌عنوان یکی از نخستین تشکل‌ها، آموزش را به‌صورت مجازی برای اعضا و هواداران خود ادامه داد.