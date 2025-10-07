۵۵ اثر از ایران در فهرست جهانی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی، معاون میراث‌فرهنگی کشور، در نشست اصحاب رسانه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: در هفته دفاع‌مقدس، ۵۶ اثر مرتبط با این حوزه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

دارابی بیان کرد: به‌تازگی نشستی با ارزیاب یونسکو که برای بررسی پرونده ثبت جهانی الموت به ایران سفر کرده برگزار شد؛ خوشبختانه نگاه مثبت و سازنده‌ای نسبت به این پرونده وجود دارد. در حال حاضر نیز ۵۸ پرونده در نوبت ثبت جهانی قرار دارد.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه میراث‌فرهنگی افزود: در بخش ثبت جهانی آثار، پیش‌تر ۴۷ اثر در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود و امروز این رقم به ۵۵ اثر افزایش یافته است. بر این اساس، در مقایسه با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، جلوتر از برنامه در حال حرکت هستیم.

وی از برگزاری جلسه مشترک با معاون آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و اظهار کرد: در این نشست، درباره بازنگری عرصه و حریم برخی اماکن شاخص تاریخی تبادل نظر و رایزنی شد.