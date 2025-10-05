ظرفیت بزرگ بقاع متبرکه در گردشگری؛ ۵۰ مسجد واجد شرایط ثبت جهانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی مشترک سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز ۱۳ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و علی دارابی، قائم‌مقام و معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با موضوع «تشکیل کارگروه ملی اجرای تفاهم‌نامه فی‌مابین» و با حضور مدیران کل استانی از طریق ویدئوکنفرانس در محل سازمان اوقاف برگزار شد.



تأکید بر همکاری در مرمت بقاع و بناهای تاریخی



در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام خاموشی ضمن تأکید بر روابط دیرینه و صادقانه میان سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث ما، موضوع بقاع متبرکه است که بیش از ۸ هزار مورد در سراسر کشور پراکنده‌اند. بسیاری از این بقاع از نظر معماری و تاریخی ارزشمند هستند و برای مرمت و بازسازی آنها باید هماهنگی لازم با میراث فرهنگی انجام شود.



وی افزود: همچنین بناهای وقفی مانند کاروانسراها و مزار مؤمنان که دارای ارزش تاریخی‌اند، نیازمند مرمت و بازسازی طبق ضوابط میراث فرهنگی هستند. هدف از برگزاری این نشست بررسی چالش‌های موجود در این زمینه و ایجاد دبیرخانه مشترک برای پیگیری مصوبات و تفاهم‌نامه‌های پیشین است.



خاموشی در ادامه به مسئله تأمین اعتبارات اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع از سوی دولت تأمین می‌شود اما باید درآمد بقاع متبرکه حفظ و مدیریت شود. حجم عملیات بسیار بالاست و نیاز به اولویت‌بندی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها داریم.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای بقاع متبرکه در بوم‌گردی و گردشگری مذهبی، خواستار استفاده از ظرفیت خیرین، مردمی‌سازی طرح‌ها و برپایی نمایشگاه‌های دانش‌بنیان در جوار بقاع متبرکه شد.



نقش اوقاف در توسعه فرهنگی و گردشگری



در ادامه، علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی ضمن قدردانی از همکاری‌های سازمان اوقاف گفت: اوقاف نقشی کلیدی در اداره و سامان‌دهی بقاع متبرکه دارد. هر بقعه در هر نقطه کشور، مرکز توسعه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی آن منطقه است و می‌تواند در گسترش گردشگری مذهبی سهم بسزایی داشته باشد.



دارابی با اشاره به ظرفیت بالای میراث فرهنگی ایران اظهار داشت: در کشور بیش از یک میلیون اثر شناسایی‌شده وجود دارد که تاکنون ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده است. ایران سرزمین آثار تاریخی و باستانی است؛ به‌گونه‌ای که در خرم‌آباد اثری با قدمت ۶۳ هزار سال کشف شده است. کشور ما به حق، بهشت باستان‌شناسان است.



وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸ هزار بقعه متبرکه شناسنامه‌دار و ۱۴ هزار بنای تاریخی ثبت‌شده داریم که حدود دو هزار بنای آن در اختیار میراث فرهنگی است. با توجه به محدودیت منابع مالی، انتظار می‌رود اولویت‌بندی طرح‌های مرمتی با همکاری اوقاف انجام شود تا از ظرفیت‌های مشترک بهره‌برداری بهینه گردد.



دارابی همچنین به ثبت جهانی مساجد تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ مسجد واجد شرایط ثبت جهانی هستند که بیشتر آنها موقوفه‌اند. باید این ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری مذهبی فعال شوند. همچنین اکنون ۸۰۰ موزه در کشور فعال است و هدف ما رسیدن به هزار موزه در آینده نزدیک است.



در ادامه نشست، حجت‌الاسلام عادل گزارشی از عملکرد دو ساله کارگروه مشترک ارائه کرد و گفت: در راستای اجرای تفاهم‌نامه مشترک، تاکنون حدود ۵۰ مورد از مشکلات اجرایی در استان‌ها برطرف شده و برنامه‌های جدید با اولویت‌بندی مشخص در دستور کار قرار دارد.

