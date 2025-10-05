همکاری برای حفاظت از بقاع متبرکه و ثبت جهانی آثار تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، جلسه مشترک معاونت میراثفرهنگی و سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور و حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، به منظور بررسی توافقنامه مشترک و ارزیابی اقدامات مرمتی و حفاظتی بقاع متبرکه و آثار تاریخی برگزار شد.
علی دارابی در این جلسه با تأکید بر ظرفیت گسترده ایران در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی گفت: ایران موزهای بدون سقف است و قلعه الموت در استان قزوین به زودی با ارزیابیهای یونسکو آماده ثبت جهانی خواهد شد. پرونده ۵۰ مسجد برای ثبت جهانی در حال تهیه است که بخش عمدهای از آنها در اختیار سازمان اوقاف قرار دارد و نیازمند مرمت و حفاظت فوری هستند.
وی همچنین از آمادگی سازمان اوقاف در مرمت بقاع تاریخی قدردانی کرد و بر لزوم تعامل مستمر کارگروه مشترک و ارزیابی عملکرد کمی و مشخص تأکید نمود. دارابی یادآور شد: بقاع متبرکه و امامزادگان واجبالتعظیم در سراسر کشور، مراکز فرهنگی و محوری برای توسعه گردشگری مذهبی هستند. ایران بیش از یک میلیون اثر فرهنگی دارد که تنها ۴۰ هزار مورد آن ثبت ملی شده و توجه به مرمت و حفاظت این میراث برای آینده فرهنگی کشور حیاتی است.
اولویتبندی مرمت بقاع و بهرهگیری از ظرفیت مردمی
حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی با اشاره به بیش از ۸ هزار بقعه متبرکه کشور اظهار داشت: این اماکن علاوه بر جایگاه مذهبی، از منظر میراثی اهمیت فراوانی دارند و مرمت آنها مستلزم هماهنگی با معاونت میراثفرهنگی است. در سه سال گذشته با همدلی دو دستگاه حدود ۵۰ مشکل اساسی در استانها مرتفع شده و اولویتبندی مرمتها ادامه دارد.
وی بر بهرهگیری از ظرفیت خیرین، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در حوزه مرمت و حفاظت تأکید کرد و افزود: تهیه برنامه سالیانه از سوی استانها و همکاری مستمر دو دستگاه برای حفاظت از بقاع و موقوفات ضروری است.
خاموشی همچنین محدودیت منابع دولتی را یادآور شد و تصریح کرد: اولویت اصلی ما حفاظت از موقوفات و بناهای متبرکه است و تلاش داریم با همکاری معاونت میراثفرهنگی، ظرفیتهای مردمی و خیرین را برای افزایش منابع مالی و مرمت این اماکن بهکار گیریم.
بهرهبرداری از بازارچههای صنایعدستی، همکاری در ثبتجهانی مساجد ایرانی، مرمت کاروانسراها، تعیین حرایم موقوفات، تغییر کاربری موقوفات به منظور ایجاد ارزش افزوده و توسعه موزهها از دیگر نکات مطرح شده در جلسه بود.
