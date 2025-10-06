اهدای جایزه «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، بر اساس تصمیم دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران امسال نیز طبق روال گذشته آرای مردمی از بین فیلمهای بخش داستانی ملی اخذ میشود.
بر این اساس، در آیین پایانی جشنواره چهل و دوم برگ زرین و جایزه نقدی به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق میگیرد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.
