۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

اهدای جایزه «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» در جشنواره فیلم کوتاه

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، بر اساس تصمیم دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امسال نیز طبق روال گذشته آرای مردمی از بین فیلم‌های بخش داستانی ملی اخذ می‌شود.

بر این اساس، در آیین پایانی جشنواره چهل و دوم برگ زرین و جایزه نقدی به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق می‌گیرد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.

آروین موذن زاده

