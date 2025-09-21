به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، بر اساس گاهشمار، اسامی فیلمهای پذیرفته شده تجربی بخش ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
اسامی فیلم ها به شرح زیر اعلام شدند:
۱ـ «آن شب»/ مریم رسولی یزدی/ رفسنجان
۲ـ «پست اکستینکشنیسم»/ محمدامین طرقی/ رشت
۳ـ «تاریخ مصور سرگردانی»/ علی قاسمی منفرد/ تهران
۴ـ «تقدیم به مریم»/ امیرحسین لولایی/ تهران
۵ـ «تکانه»/ رضا دانشپژوه/ یاسوج
۶ـ «در دیدرس»/ پردیس عزیزی/ تهران
۷ـ «رنگ نخل»/ سامان علینژادیان/ آبادان
۸- «سندرم تتریس»/ وحید مباشری و زهرا درویش خوب/ شیراز
۹ـ «شیرین»/ محمد اشتری/ تهران
۱۰ـ «طهران روی دیوار»/ محمدحسین شریعتی/ تهران
۱۱ـ «فریدون»/ صبا نوروزی/ تهران
۱۲ـ «کفچلیز»/ راحله بافهم/ شیراز
۱۳ـ «گل، قرمز و آبی»/ سعید ولیزاده/ مشهد
۱۴ـ «گمشده در زمان»/ محمدرضا حقنگهدار/ شیراز
۱۵ـ «ناگفته نماند»/ محبوبه کلایی و علی فتوحی/ تهران
۱۶ـ «نگاتیو»/ حسین ملکپور و امیر سهرابی/ رشت
۱۷ـ «هفت وادی»/ عماد سلمانیان/ آبادان
۱۸ـ «یادداشتهای زیرزمینی»/ عباس شکوری/ کرج
۱۹ـ «یاشام»/ محمد مستوفی/ ارومیه
۲۰ـ «گمشده در قلمرو رویاها»/ حسن وحدانی/ تبریز (راه یافته از جشنواره منطقهای سینمای جوانان تبریز ـ سهند)
اسامی اعضای هیئتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.
