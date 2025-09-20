به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش پویانمایی مسابقه ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

اسامی فیلم‌ها به شرح زیر هستند:

«ایستاده بر آستانه» ایمان ابیلی، تهران، «بر فراز ابرها» مهدی برق زدگان، همدان، «بی ام و ۲۰۰۲»، میرعلی حسینی اصلی، تهران، «تیمچه اساطیر» فاطمه جعفری و فریبا کوهنجانی، اصفهان، «چاوک» هژیر اسعدی، سنندج (راه یافته مستقیم از هفتاد و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تبریز سهند)، «چینی گل سرخی» روزبه شمشیری، تهران، «داستان دژبان» محبوبه لکهائی و مریم لکهائی، تهران، «داستانی برای محسن» مجتبی ترکی، تهران، «در ستایش یک رنگ» مسعود قدسیه، تهران، «در واپسین سالیان عمر» میناسادات آیت‌اللهی، قم، «سگ» سوگند وطن‌خواه، ساری، «سیگار» علی اصغر باقرزاد، ارومیه، «شال سرخ» مقداد جعفرزاده، محمودآباد، «قفس» حمیده متولی‌زاده، اصفهان، «مرغسانان» سارا علی‌مرادی، اصفهان، «ممنونم دکتر فارسی» سمانه شجاعی، تهران، «نی» مانا مستاجر حقیقی، تهران، «هدیه‌ای برای فردا» علیرضا پورشکوری، تهران، «وزن مقدس» فرنوش عابدی و نگاه فردیار، تهران، «یک داستان سیاه و سفید» محمدمهدی قاضی‌زاده، تهران.

اسامی اعضای هیئت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.