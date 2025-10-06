  1. استانها
۲۳۰ عنوان برنامه هفته ملی کودک در استان سمنان برگزار می شود

سمنان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان از اجرای ۲۳۰ عنوان برنامه طی هفته ملی کودک در استان خبر داد و گفت: هدف این برنامه ایجاد مسئولیت پذیری دستگاه‌ها، پیرامون کودک است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مزینانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع هفته ملی کودک در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان با بیان اینکه ۲۳۰ عنوان برنامه طی این هفته در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: رویکرد این برنامه توجه ارگان ها و دستگاه های اجرایی به مقوله کودک است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۳۵ برنامه مربوط به کانون است، افزود: ۹۵ برنامه دیگر توسط دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های استان سمنان اجرا می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با بیان اینکه برنامه های هفته ملی کودک شامل یک هزار و ۳۵۰ فعالیت مختلف می شود، ابراز داشت: از این تعداد ۴۵۰ فعالیت بر عهده کانون و مابقی برای سایر دستگاه ها و ارگان ها است.

مزینانی با بیان اینکه توجه و تمرکز فعالیت های هفته ملی کودک بر کودکان مناطق محروم و کم برخوردار استان سمنان خواهد بود، تصریح کرد: به این منظور می کوشیم تا امید افزایی در بین این کودکان تقویت شود.

وی از ثبت نام رایگان کودکان در ۱۵ مرکز کانون طی هفته ملی کودک خبر داد و افزود: پنج مرکز فرهنگی هنری سیار نیز راه اندازی و به کودکان خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.

به گزارش مهر، هفته ملی کودک از ۱۵ لغایت ۲۱ مهرماه در تقویم کشور نامگذاری و شعار امسال آن «کودکان حال خوش زندگی» انتخاب شده است.

