آغاز جشنواره فیلم کودک و نوجوان در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بزرگداشت هفته ملی کودک، سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان استان گلستان در پردیس سینمایی کاپری گرگان افتتاح شد.

در این مراسم احمد گلچین با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی نسل جوان از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با همکاری دست‌اندرکاران این جشنواره، زمینه اکران آثار برگزیده سینمای کودک و نوجوان را فراهم کرده است تا کودکان استان بتوانند از تجربه دیداری ارزشمند و آموزشی این فیلم‌ها بهره‌مند شوند.

گلچین با اشاره به برگزاری نمایش فیلم‌ها در دو سانس صبحگاهی و به مدت سه روز، افزود: این برنامه فرصتی است تا دانش‌آموزان سراسر استان در فضای فرهنگی غنی حضور یابند و ضمن لذت بردن از آثار، آموزه‌های تربیتی و هنری را در قالب فیلم دریافت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در ادامه از همکاری مدیران و مربیان آموزشی استان در تسهیل حضور کودکان در جشنواره تقدیر کرد و خطاب به مخاطبان گفت: امیدوارم کودکان و نوجوانان با دقت و تأمل، پیام‌های ارزشمند این فیلم‌ها را درک کنند و این تجربه فرهنگی را به دوستان و خانواده خود نیز منتقل کنند.

این جشنواره که با شعار «بچه‌های غزه تنها نیستند» برگزار می‌شود، با نمایش فیلم «افسانه سپهر» به نویسندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی آغاز به کار کرده و تا سه روز ادامه خواهد داشت.