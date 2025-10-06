به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: ما از طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که بهترین فرصت برای دستیابی به توافق و پایان دادن به جنگ در غزه است، استقبال می‌کنیم.

«یوهان وادفول» در ادامه این مصاحبه افزود: ضروری است که همه اسرا در نوار غزه از جمله شهروندان آلمانی آزاد شوند. ما از نزدیک سرنوشت شهروندانمان را که در اسارت حماس هستند، زیر نظر داریم و امیدواریم که به زودی آزاد شوند.

وی تصریح کرد: ما بر تعهد آلمان به راه حل دو دولتی به عنوان مسیر صلح پایدار تأکید می‌کنیم. روند بازسازی در غزه باید در اسرع وقت آغاز شود.

وزیر خارجه آلمان تأکید کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که سلاح‌هایی را که می‌توانند در نوار غزه استفاده شوند، به اسرائیل تحویل ندهیم. ما از اسرائیل می‌خواهیم که از تشدید رنج غیرنظامیان در طول جنگ خود علیه حماس خودداری کند.

وادفول همچین گفت: آلمان از نقش قطر در میانجیگری بین اسرائیل و حماس سپاسگزار است. ما از نزدیک وضعیت وحشتناک انسانی در غزه و مرگ و رنج هزاران نفر را زیر نظر داریم. اقدامات ما علیه اسرائیل مؤثر و بسیار فراتر از اقدامات سایر کشورهای اروپایی است.

این مقام آلمانی خاطرنشان کرد: ما از برنامه‌های اخیر اسرائیل برای تصرف شهر غزه حمایت نمی‌کنیم. هدف ما برقراری آتش بس در نوار غزه و ارسال کمک ها اعم از غذا، دارو و آب برای ساکنان این باریکه است. بازسازی نوار غزه باید در سریعترین زمان ممکن آغاز شود.