جدیدترین اقدام برلین علیه تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان پس از تصمیم تعلیق جزئی صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی بیان کرد: در حال حاضر بر این باورم که نیازی به اتخاذ اقدامات بیشتر در این زمینه نیست.

وادفول اعلام کرد که کشورش ارسال تسلیحات به تل آویو که ممکن است در جنگ غزه از آن استفاده کند را متوقف کرده است.

وی تاکید کرد: این تصمیم آلمان یک پیام واضح است که برلین از طریق آن از مواضع لفظی دیگر کشورها فراتر رفته و اقدام عملی انجام داده است.

وزیر خارجه آلمان در ادامه بیان کرد: این تصمیم در این مرحله کافی است.

گفتنی است که چندی قبل، صدراعظم آلمان از تعلیق جزئی صادرات تسلیحات کشورش به رژیم صهیویستی خبر داد و گفت این تصمیم پس از اعلام قصد تل آویو برای توسعه عملیات نظامی در نوار غزه و کنترل بر این باریکه اتخاذ شده است.