واکنش کشورهای غربی به طرح صلح ترامپ برای توقف جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا در واکنش به طرح صلح ترامپ گفت: من از طرح رئیسجمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال میکنم و نسبت به پاسخ مثبت نتانیاهو خوش بین هستم.
وی تأکید کرد: تمامی طرفها باید یک فرصت واقعی برای صلح در خاورمیانه فراهم کنند.
رئیس شورای اروپا در پایان گفت: راهحل دو دولتی تنها راه عملی برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه است.
ایتالیا
دفتر"جورجیا ملونی"، نخستوزیر ایتالیا با استقبال از طرح ترامپ اعلام کرد: از طرح رئیسجمهور ترامپ برای پایان جنگ غزه استقبال و آمادهایم نقش خود را ایفا کنیم.
فرانسه
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که کشورش هفته گذشته کشور مستقل فلسطین را به صورت رسمی به رسمیت شناخت، در واکنش به طرح اعلامی ترامپ گفت: از تعهد رئیسجمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی تمام اسیران استقبال میکنم.
وی خطاب به سران صهیونیست گفت: از اسرائیل انتظار دارم که به طور قاطع به طرح ترامپ برای پایان جنگ در غزه پایبند باشد.
ماکرون همچنین خطاب به گروه مقاومت حماس نیز گفت که این گروه هیچ گزینهای جز آزادی فوری تمام اسیران اسرائیلی و پایبندی به طرح ترامپ ندارد.
هلند
«مارک روته»، نخستوزیر هلند نیز در واکنش به طرح ادعایی صلح ترامپ اعلام کرد: امیدواریم که پایان جنگ در بخش غزه نزدیک باشد.
وی افزود: اکنون تصمیم با حماس است تا طرح رئیسجمهور ترامپ را بپذیرد.
تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس
تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس که ترامپ وی را به عنوان حاکم موقت غزه معرفی کرده است، در ادامه برای جلب نظر رئیس جمهوری آمریکا، این طرح را یک طرح "شجاع و هوشمندانه خواند و گفت که از این طرح استقبال میکند.
وی ادعا کرد: پذیرش طرح ترامپ جنگ را پایان میدهد و کمکهای فوری به غزه را ممکن میسازد.
آلمان
«یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان نیز در این باره گفت: طرح آمریکا برای غزه فرصتی تاریخی برای پایان دادن به این جنگ هولناک است.
وی افزود که کشورش آماده ارائه حمایت ملموس از این طرح است.
انگلیس
«کر استارمر»، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد: طرح و ابتکار عمل آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه، بسیار مورد استقبال است و من مراتب قدردانی خود را از رهبری رئیسجمهور ترامپ اعلام می کنم.
وی گفت: ما قویاً از تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به درگیریها، آزادی اسیران اسرائیلی و فراهم کردن کمکهای بشردوستانه فوری برای ساکنان غزه حمایت میکنیم.
نخستوزیر انگلیس افزود: از تمام طرفها میخواهیم که متحد شوند و برای اجرای طرح غزه با دولت آمریکا همکاری کنند.
وی افزود: "حماس باید طرح ترامپ را بپذیرد، سلاحهای خود را کنار بگذارد و تمامی اسیران اسرائیلی باقیمانده را آزاد کند.
نروژ
دولت نروژ نیز در واکنش به طرح صلح ترامپ گفت: از طرح رئیسجمهور ترامپ برای آتشبس در غزه استقبال میکنیم.
در بیانیه دولت نروژ آمده است: ما با شرکای منطقهای و دیگر متحدان مان برای پایان دادن به جنگ در غزه در تماس نزدیک هستیم.
پرتغال
لوئیس مونتهنگرو، نخستوزیر پرتغال نیز در این باره گفت: از ابتکار عمل رئیسجمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال و حمایت میکنم.
وی اعلام کرد: این طرح میتواند نقطه آغازی به سوی صلحی عادلانه و پایدار برای هر دو طرف باشد.
فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه
«استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه نیز در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شد: رئیسجمهور ترامپ نه تنها در غزه، بلکه در تمام مناطق دیگر نیز خواهان صلح است.
وی گفت: از حمایت گسترده اروپاییها برای طرحی که رئیسجمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه اعلام کرد، برخورداریم.
ویتکاف افزود: رئیس جمهور ترامپ همه را به این سمت سوق خواهد داد که طرح وی برای پایان جنگ غزه را بپذیرند.
وی گفت: درخصوص تحقق صلح میان اسرائیل و غزه خوش بین هستم.
