موضع گیری وزیر خارجه آلمان درباره غزه

وزیر خارجه آلمان بر اهمیت آغاز روند راه حل دودولتی از طریق مذاکرات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الریاض، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان بر اهمیت آغاز روند راه حل دودولتی از طریق مذاکرات تاکید کرد.

وادفول بیان کرد: تنها راه خروج از این وضعیت آتش بس فوری و آزادی تمامی اسیران و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه است.

وی هشدار داد: هرگونه اقدام اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های اشغالی حل مسالمت آمیز درگیری را تهدید خواهد کرد.

وزیر خارجه آلمان قصد دارد در کنفرانسی که توسط عربستان و فرانسه پیرامون تقویت راه حل دودولتی سازماندهی شده است، شرکت کند.

این کنفرانس امروز و پیش از آغاز نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود.

