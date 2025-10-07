به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسناد و گزارشهای جدیدی که دانشگاه «براون» تحت عنوان «پروژه هزینههای جنگ» منتشر کرده است، نشان میدهد که رژیم صهیونیستی بدون حمایت مالی چشمگیر آمریکا، که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد دلار بوده، قادر به تداوم جنگهای خود در خاورمیانه نبوده است.
این گزارشها نشان میدهند که رژیم صهیونیستی بدون کمک تسلیحاتی و مالی آمریکا، قادر به تداوم نسلکشی در غزه، آغاز جنگ با ایران یا بمباران مکرر یمن نبود.
تحلیلگران نیز یافتههای این گزارشها را تایید کرده و میگویند که جنگهای اسرائیل در غزه و به طور کلی در منطقه بدون حمایت مالی و دیپلماتیک آمریکا ادامه نمییافت.
عمر رحمان، پژوهشگر امور جهانی در شورای خاورمیانه به الجزیره گفت: حمایت همهجانبه آمریکا در تمام سطوح برای پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و سراسر منطقه ضروری است.
رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون تنها در غزه دستکم ۶۷ هزار و ۱۶۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بالغ بر ۱۶۹ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است. هزاران نفر هنوز زیر آوارهای نوار غزه مدفون هستند و این در حالی است که اسرائیل دهها نفر را در حملات به یمن کشته و در حمله به ایران در ژوئن بیش از یک هزار نفر را به شهادت رساند.
پس از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی تصمیم به انهدام غزه و بهراه انداختن جنگی گستردهتر علیه آنچه گروههای متخاصم در منطقه خوانده است، گرفت. حملات و تجاوزات علیه کرانه باختری اشغالی را افزایش داد؛ بیش از چهار هزار نفر را در لبنان به شهادت رساند و در مسیر این کشتار، روستاهای زیادی را با خاک یکسان کرد؛ به زمینها و اراضی لبنانیها و سوریها یورش برد؛ سفارت ایران در دمشق را بمباران کرد و جنگی ۱۲ روزه با تهران را به راه انداخت و در این میان، یمن را هم از قلم نینداخت!
اما پژوهشگران دریافتهاند که اسرائیل بدون حمایت دائمی آمریکا قادر به ادامه این جنگها نبود.
در گزارش ویلیام هارتونگ، پژوهشگر ارشد اندیشکده «مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی» که بهطور مشترک توسط «پروژه هزینههای جنگ» و مؤسسه کویینسی منتشر شده، آمده است: با توجه به میزان هزینههای کنونی و آتی، روشن است که ارتش اسرائیل بدون تامین مالی، تسلیحاتی و حمایت سیاسی آمریکا نمیتوانست چنین ویرانیای را در غزه به بار بیاورد یا فعالیتهای نظامی خود را در سراسر منطقه گسترش دهد.
یافتههای هارتونگ نشان میدهد که آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون «بین ۳۱.۳۵ تا ۳۳.۷۷ میلیارد دلار برای کمک نظامی به اسرائیل و عملیاتهای نظامی آمریکا در منطقه هزینه کرده است.»
این گزارشها نشان میدهند که چگونه حمایت آمریکا به اسرائیل کمک کرده تا دو سال در چندین جبهه جنگ را ادامه دهد. رحمان افزود: «اسرائیل برای انجام اقدامات خود به تسلیحات آمریکا نیاز دارد. این کشور مقدار زیادی مهمات در غزه و جاهای دیگر استفاده کرده است. برخی تسلیحات و فناوریها را تولید میکند، اما بمبها را خودش نمیسازد، بنابراین بدون آمریکا نمیتوانست این بمبها را پرتاب کند.»
حمایت فراحزبی
آمریکا مدتهاست که سرسختترین حامی اسرائیل بوده است. همچنین تلآویو بزرگترین دریافتکننده سالانه کمک خارجی آمریکا (حدود ۳.۳ میلیارد دلار در سال) و بزرگترین دریافتکننده کلی (بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲) بوده است.
حمایت آمریکا از اسرائیل در طول دههها و با تغییر دولتها همواره دستنخورده مانده است. گزارش هارتونگ بهطور خاص اشاره میکند که دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق و دونالد ترامپ، رئیسجمهور کنونی آمریکا در قالب قراردادهای فروش تسلیحات، از جمله خدمات و تسلیحاتی که در سالهای آینده پرداخت خواهد شد، دهها میلیارد دلار به اسرائیل متعهد شدهاند.
رحمان میگوید که «این حمایت دوحزبی به یک ناقض مکرر قوانین بینالمللی اجازه داده است که با حمایت غرب به موجودیتش ادامه دهد، بدون اینکه از سوی رسانهها یا جریانهای سیاست جریان اصلی مورد بازخواست قرار بگیرد.»
به نوشته الجزیره، با این حال، بسیاری از آمریکاییها از موضع جریان اصلی درباره اسرائیل فاصله گرفتهاند. در ماههای اخیر، با اعلام پژوهشگران که اقدامات اسرائیل در غزه را نسلکشی خواندهاند، دیدگاه عمومی در آمریکا نسبت به تلآویو به شدت تضعیف شده است. این تغییر حتی در میان یهودیان آمریکایی نیز دیده میشود. طبق نظرسنجی اخیر واشنگتن پست، چهار نفر از هر ۱۰ یهودی آمریکایی معتقدند که اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی است و بیش از ۶۰ درصد میگویند که اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است.
