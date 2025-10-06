مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی، تا پایان هفته جاری جوی پایدار بر استان حاکم است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش محسوس دما پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در نوار شرقی استان خراسان رضوی نیز گاهی وزش باد و شکلگیری غبار محلی دور از انتظار نیست.
اثمری بیان کرد: در شبانهروز گذشته، باخرز، گلمکان و فریمان با یک درجه سردترین و داورزن با ۲۸ درجه گرمترین نقاط خراسان رضوی بودهاند.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: مشهد نیز نوسانات دمایی پنج تا ۲۳ درجه را ثبت کرده که امروز بین هشت تا ۲۸ درجه در نوسان خواهد بود. دمای کنونی مشهد ۲۱ درجه است.
وی در ادامه افزود: دمای مشهد در روزهای پایانی هفته جاری از ۳۰ درجه سانتیگراد فراتر میرود.
اثمری گفت: پایداری شرایط جوی و غبارآلود بودن آسمان از دیگر ویژگیهای غالب بر هوای خراسان رضوی خواهد بود که تا پایان هفته ادامه مییابد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت آسمان مشهد طی فردا سه شنبه را صاف همراه با وزش باد پیش بینی کرد.
