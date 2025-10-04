دمای هوای مشهد به ۶ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی از کاهش محسوس دما در خراسان رضوی در روزهای میانی هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: پیشبینی میشود حداقل دمای شبانه در مشهد به ۶ درجه سانتیگراد برسد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده خراسانرضوی، بیان کرد: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی با گسترش جریانات سرد شمالی برای استان، تا دوشنبه اوایل وقت کاهش محسوس دمای هوا بهویژه دمای شبانه در سطح استان رخ خواهد داد.
وی افزود: از روز یکشنبه تا سهشنبه حداقل دما در نواحی سردسیر و کوهستانی کمتر از ۵ درجه مورد انتظار است، برای دوشنبه پیشبینی میشود که حداقل دمای شبانه در مشهد به ۶ درجه سانتیگراد برسد.
قاسمی درخصوص وضعیت جوی ۲۴ ساعت گذشته، بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، فریمان با ۴ درجه بالای صفربه عنوان سردترین نقطه استان و شهر داورزن با دمای ۳۰ درجه، گرمترین شهر استان بوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با بیان اینکه در مشهد مقدس نیز نوسات دمایی روز گذشته بین ۹ و ۲۳ درجه گزارش شده است، یادآور شد: برای فردا یکشنبه پیشبینی میشود دما در مشهد حداقل به ۹ درجه و حداکثر به ۲۲ درجه سانتیگراد برسد.
